Çeşme’de can dostlar için doğal yaşam alanı

Birçok hayvan barınağından farklı olarak, tamamen doğal bir yaşam alanı sağlanan İzmir’in Çeşme ilçesindeki hayvan barınağının ağaçların arasında olması da, hayvanların yaz güneşinden korunmasını sağlıyor. 700’e yakın sokak köpeğinin yaşamını sürdürdüğü hayvan barınağında dikkat çekici bir özellik de, yabancı bir kimsenin olmadığı anlarda hayvanların huzurlu olmaları ve havlamamaları.

Hayvan barınağında görev yapan Çeşme Belediyesi Veteriner Hekimleri İsmail Ekmekçioğlu ve Melda Görgün, yılbaşından bu yana 500’e yakın sokak köpeği ve kedisininin kısırlaştırıldığını açıkladılar.

"Kısırlaştırmayla popülasyonu kontrol altına almaya çalışıyoruz"

Veteriner Hekim İsmail Ekmekçioğlu, duyarlı vatandaşların sokak kedilerini kısırlaştırmak için getirdiklerini belirtirken, "Sokak köpeklerini de bazen vatandaşlar getiriyorlar, bazen de biz alıyoruz. Sokak hayvanlarını kısırlaştırdıktan sonra yasa gereğince yaşadıkları ortama geri bırakıyoruz. Kısırlaştırmadaki amacımız; üremelerini engelleyerek, hayvan popülasyonunu kontrol altına almak. Böylece hayvanların çoğalmasını engellerken, hem halk sağlığına, hem de çevreye zarar vermelerini önlemeye çalışıyoruz. Sokak hayvanları üreyerek çoğalınca, vatandaş da tepki gösteriyor. Hayvan sayısı az olunca, vatandaş da sahip çıkıyor ve birlikte yaşamaya alışıyor. Kısırlaştırılan sokak hayvanları agresif de olmuyorlar. Sokak köpekleri arasında gruplaşma, çeteleşme olmuyor" diye anlattı.

"Uzlaşı sağlamaya çalışıyoruz"

Zaman zaman sokak köpeklerinin saldırdıklarına ilişkin şikayetler de aldıklarını söyleyen Ekmekçioğlu, "Öyle durumlarda olay yerine gidiyoruz. Mümkün olduğu kadar bir ortak nokta bulup, hem şikayetçi vatandaşları, hem de hayvanseverleri kırmadan ortak bir nokta bulup sorunu çözmeye çalışıyoruz. İki tarafın da haklı yönleri oluyor. İkna ederek uzlaşı sağlamaya çalışıyoruz. 5199 sayılı yasa açık. Kısırlaştırdıktan sonra hayvanları aynı yaşam alanlarına bırakmak zorundayız. Hayvanı almaya kalkarsak, yasa da çok açık olduğu için hayvanseverler tepki gösterebiliyor. Hayvanların zehirlenme riski varsa, o zaman hayvanı koruma altına almak zorunda kalıyoruz. Zaman zaman kendisini bilmez kişiler, hayvanlara eziyet edebiliyor veya zehirlemeye kalkabiliyorlar. Ne yazık ki bazı mahallelerimizde zehirlenme vakaları oldu" diye yakındı.

"Barınakta 700 hayvan var"

Hayvan barınağında 700’e yakın sokak köpeği olduğunu açıklayan Veteriner Hekim Ekmekçioğlu, "Barınaktaki köpeklerin büyük çoğunluğu, 5199 sayılı yasa çıkmadan önce barınağa alınan köpekler. Bir de koruma altına almak zorunda kaldığımız hayvanlar var. Bunların bir kısmını agresif olduğu ve çete kurarak vatandaşlara saldırdığı için barınağa almak zorunda kaldığımız hayvanlar oluşturuyor. Bazen terkedilmiş cins hayvanlar da getiriliyor. ÇESAL ve Doğa ve Hayvanseverler Derneği onların sahiplendirilmesi için yardımcı oluyorlar. Engelli hayvanları da derneklerin yardımıyla sahiplendirmeye çalışıyoruz. Engelli hayvanların burada bakımı daha zor. Onun için sahiplendirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

"Otellerden gıda artıklarını alarak tasarruf sağlıyoruz"

Duyarlı hayvanseverlerin zaman zaman barınağa mama yardımında bulunduğunu da ifade eden Ekmekçioğlu, "Ama genelde bütün yük belediyede oluyor. Ayrıca otellerden yemek artıklarını çalışanlarımız aracılığıyla topluyoruz. Gıda artıkları, hem hayvanların beslenmesini sağlıyor, hem de çöpe atılmasının önüne geçilmesiyle karasinek de engelleniyor. Yıllık bazda hesaplandığı zaman, hayvanların beslenebilmesi için yaklaşık olarak bir milyon lira gerekirken, otellerden aldığımız gıda artıkları ile 50 bin lira gibi bir rakama düşürerek tasarruf da sağlamış oluyoruz. Hayvanların gıda artıklarıyla beslenmelerini sağlayarak önemli bir tasarruf sağlıyoruz" diye anlattı.

Çeşme Belediyesi Veteriner Hekimi İsmail Ekmekçioğlu, vatandaşlara çağrıda da bulunarak, "Göremediğimiz, gözden kaçmış olan, kısırlaştırılması gereken sokak hayvanlarını bize bildirsinler. Sokak köpeklerini biz alabiliyoruz. Ama kediler konusunda vatandaşların bize yardımcı olmalarını rica ediyoruz" dedi.