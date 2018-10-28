Çeşme'de Cumhuriyet Bayramı coşkusu başladı

İzmir'in Çeşme ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 95. yılı kutlamaları, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile başladı.

Cumhuriyet Bayramı'nın 95. yılı nedeniyle, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen resmi törene, Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara, Garnizon Komutan Vekili Astsubay Kıdemli Başçavuş Engin Keçeci, Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Emin Yılmaz, CHP Çeşme İlçe Başkanı Sait Kavasoğulları, AKP İlçe Başkanı İlter Etike, İYİ Parti Kurucu İlçe Başkanı Volkan Evci, MHP İlçe Başkanı Gazi Fildir, Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkan Yardımcısı Cemil Derici, Çeşme Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Hakkı Kocakara, ADD Çeşme Şubesi Başkanı Veysel Ayhan ve vatandaşlar katıldı.

Çeşme Kaymakamlığı, Garnizon Komutanlığı ve Çeşme Belediye Başkanlığı çelenklerinin Atatürk Anıtı'na sunulmasının ardından, saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okunması ile resmi tören sona erdi.

Resmi törenin sona ermesinin ardından da siyasi partiler ve STK temsilcileri, Atatürk Anıtı'na çelenk sundular.

Kortej yürüyüşü saat 10.00'da

Cumhuriyet Bayramı'nın resmi kutlamaları, yarın sabah Saat 09:30'da Kaymakamlık Makamında tebriklerin kabulü ile başlayacak. Resmi kabulün ardından, Çeşme çarşısı girişindeki meydandan Cumhuriyet Meydanı'na kadar, bando eşliğinde gerçekleştirilecek kortej yürüyüşü, İlçe protokolü, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, siyasi parti ve STK temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşların katılımıyla, Cumhuriyet Meydanı'nda sona erecek. Kortej yürüyüşünün ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okunacak. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı, Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara yapacak. Konuşmanın ardından, Cumhuriyet Bayramı nedeniyle düzenlenen resim,şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verilecek. Resmi tören, Halk oyunu ve tiyatral gösterilerin ardından resmi geçit töreni ile sona erecek.

Cumhuriyet Meydanı'nda resepsiyon ve vals gösterisi

Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının ikinci bölümü ise saat 18.30'da, Cumhuriyet Meydanı'nda verilecek Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu ile başlayacak. Resepsiyonda vals gösterisi de gerçekleştirilecek.

Fener alayı ve Zuhal Olcay konseri

Fener alayı ise saat 19.30'da, Musalla Mahallesi'ndeki 16 Eylül Parkı'ndan başlayacak.Binlerce kişinin katılmasının beklendiği fener alayı yürüyüşü, Uzun Sokak ve Çeşme çarşısından geçilerek, Cumhuriyet Meydanı'nda tamamlanacak.

Fener alayı yürüyüşünün ardından, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Zuhal Olcay konseri ve havai fişek gösterisi ile Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sona erecek.