Çeşme'de Cumhuriyet coşkusu

İzmir'in Çeşme ilçesinde Cumhuriyet Bayramı kutlamaları akşam saatlerinde de devam ederken, binlerce vatandaşın katılımıyla fener alayı düzenlendi.

Cumhuriyet Bayramı'nın coşkuyla gerçekleştirilen resmi kutlamalarının ardından Cumhuriyet Meydanı'nda, Çeşme Belediyesi tarafından Cumhuriyet Resepsiyonu verildi. Resepsiyona, Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara, Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Emin Yılmaz ve İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev eşleri ile birlikte katıldılar. CHP İlçe Başkanı Sait Kavasoğulları, Çeşme Kent Konseyi Başkanı Ömer Önal, ADD Çeşme Şubesi Başkanı Veysel Ayhan, Belediye Meclis Üyeleri ve çok sayıda vatandaşın katıldığı resepsiyonda yapılan vals gösterisi ilgi ile izlenirken, Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç da bir kadın dansçı ile vals yaptı.

Fener alayına bini aşkın vatandaş katıldı

Cumhuriyet Meydanı'ndaki resepsiyonun ardından Musalla Mahallesi'ndeki 16 Eylül Parkı'nda fener alayı için toplanan bini aşkın kişiye Çeşme Belediyesi tarafından bayrak ve meşale dağıtıldı. Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara, Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev'in eşleri ile birlikte katıldıkları fener alayı yürüyüşü, marşlar eşliğinde gerçekleştirildi. Fener alayının geçtiği güzergahtaki evlerin pencerelerine ve balkonlarına çıkan vatandaşlar da ellerindeki bayrakları sallayarak Cumhuriyet coşkusuna katıldılar. Kortej, Çeşme çarşısından geçerken, çarşıda bulunan vatandaşlar ve esnaf da fener alayını cep telefonları ile kaydettiler. Büyük bir coşkuyla gerçekleştirilen fener alayı yürüyüşü, Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.

"Atamız'a çok şey borçluyuz"

Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının son bölümünde ise Çeşme Meydanı'nda Zuhal Olcay konseri gerçekleştirildi. Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran binlerce kişi, Zuhal Olcay'ın şarkılarına eşlik ettiler. Konseri sırasında Çeşmeliler'e seslenen Zuhal Olcay, herkesin Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak, "Büyük Atamız'a çok şey borçluyuz. Bugün hala sahnede durabiliyorsam, işimi yapabiliyorsam, Atamız'ın sayesindedir" dedi. Konser, Zuhal Olcay'ın seslendirdiği, birbirinden güzel şarkıların ardından, Binlerce kişinin hep bir ağızdan söylediği İzmir Marşı ve havai fişek gösterisi ile sona erdi.

"Son yılların en coşkulu kutlaması oldu"

Çeşme'de büyük bir coşkuyla gerçekleştirilen Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının ardından bir açıklama yapan Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, "Cumhuriyetimiz'in 95'inci yılını, Çeşmemiz'de iki gündür dolu dolu kutluyoruz. Bugün sabah saatlerinde gerçekleştirdiğimiz kortej yürüyüşü ve ardından okullarımızın hazırladığı dopdolu programla, son yılların Çeşme'deki en yoğun katılımlı ve en coşkulu kutlaması gerçekleşti. Akşam ise, kent meydanımızda, büyük bir kokteyl ve ardından meşalelerimiz ve bayraklarımızla, marşlar eşliğinde Cumhuriyet yürüyüşümüzü gerçekleştirdik. Yürüyüşün ardından da binlerce Çeşmeli'nin katıldığı Zuhal Olcay konseri gerçekleşti. Vatandaşlarımıza bu en büyük bayramımıza coşkuyla katıldıklarından dolayı teşekkür ediyorum. Güneş her zaman doğudan doğar, ama güneşin parlaklığını, ışığını, batıdan, tüm Türkiye'ye, Çeşme'den yansıtıyoruz" diye konuştu.

"Cumhuriyet'imizin nasıl kurulduğunu hatırlayınca oldukça duygulandım"

Sabah gerçekleştirilen kutlamalar sırasında, "Cumhuriyet" adlı tiyatral gösteri sırasında duygulandığının hatırlatılması üzerine Başkan Dalgıç şunları söyledi:

"Ben duygusal bir insanım. Söz konusu olan, ülkemiz, Cumhuriyet ve insanlık olunca, gerçekten duygulanıyorum. Çocuklarımız çok güzel bir gösteri hazırlamıştı. Aslında çok uzak bir tarih değil ama, belki unutuyoruz, bu ülke çok kolay kurulmadı. Ülkemizin geldiği noktada tartışılan birçok konu var. Ama tam bir bütünlük ile, hiçbir ayrım olmadan bu ülke topraklarının savunulması, onunla birlikte Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kurulan Cumhuriyet'in, gerçekten çok iyi korunması gerekiyor. Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'in dünyada başka bir örneği yok. Kadına seçme hakkından tutun, harf devrimine, demokrasinin oturtulmasına kadar, yapılanların her biri çok önemli. Çocuklarımızın hazırladığı tiyatral gösteriyi izlerken, Cumhuriyet'imizin nasıl kurulduğunu hatırlayınca oldukça duygulandım. Bu programı hazırlayan çocuklarımıza, öğretmenlerine, Cumhuriyet coşkusunu bizimle paylaşan tüm Çeşme halkına ve İzmir'den tatil için Çeşme'ye gelen ve coşkumuza katılanlara çok teşekkür ediyorum. Bu coşkuyu hep beraber yaşadığımız için çok mutluyum."