Çeşme’de deniz sonuçları temiz çıktı

Çeşme’de, mayıs ayı sonunda değişik noktalardaki plajlardan su yüzeyi ve derin su örnekleri alınarak analiz edildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı onaylı Akretest Su Analiz Laboratuvarı tarafından yapılan incelemelerde, deniz suyu örnekleri temiz çıktı. Laboratuvar tarafından yüzey ve derin su örneklerinde, yağ gres tayini, petrol hidrokarbonları, ham petrol ve türevleri tayini ile polisiklik aromatik hidrokarbonlar tayini incelemeleri yapıldı. Yapılan laboratuvar incelemesi sonucunda ortaya çıkan değerler, öngörülen limitlerin altında çıktı.

Yüzey ve derin su örnekleri en ünlü otellerden alındı. Ayrıca İzmir Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından mayıs ayı içinde Çeşme’deki çeşitli plajlardan deniz suyu örnekleri alınarak mikrobiyolojik analiz yapıldı. Piyade Koyu, Çark Plajı, Paşa Limanı Halk Plajı, ve bazı otellerden alınan deniz suyu örneklerinde, İzmir Halk Sağlığı Müdürlüğü laboratuvarlarında mikrobiyolojik analiz gerçekleştirildi. Yapılan analizlerde, tüm örneklerde, enterokok, koliform bakteri ve fekal koliform bakteri değerleri öngörülen limitlerin çok altında çıktı. Öte yandan Dokuz Eylül Üniversitesine ait Koca Piri Reis araştırma gemisi tarafından, mart ayında 16 değişik noktadan alınan numuneler, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Kimya, Biyoloji, Jeoloji ve Fiziksel Oşinografi Laboratuvarları ile Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Laboratuvarlarında eş zamanlı olarak incelendi. 17 Mayıs tarihinde bir raporla inceleme raporlarının sonucunu açıklayan Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Müdürlüğü, "Çevre otoriteleri tarafından petrol kirliliğinin belirteci olarak belirlenmesi ve izlenmesi önerilen 16 adet polisiklik aromatik hidrokarbon bileşiklerinin düzeyleri canlılara olası etki değerlerinin altındadır" diyerek deniz suyunun temiz olduğunu belirtti.