Çeşme’de denizde ve karada 30 Ağustos coşkusu

yıl dönümü, İzmir’in Çeşme ilçesinde denizde ve karada coşkuyla kutlandı.

Çeşme ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi törenleri kaymakamlık makamında Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara’nın tebrikleri kabulü ile başlandı. Resmi törene Cumhuriyet Meydanı’nda devam edilirken, törene; Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara, Garnizon Komutan Vekili Astsubay Başçavuş Engin Keçeci, Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev, daire amirleri, siyasi parti ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara, Garnizon Komutan Vekili Astsubay Başçavuş Engin Keçeci ve Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç’ın Atatürk Anıtı’na çelenk sunmalarının ardından, saygı duruşu gerçekleştirdi ve İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından, Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencileri Kübra Gürbüz ve Kaan Keskin’in okudukları şiirlerin ardından resmi tören sona erdi. Resmi törenin sona ermesinin ardından Çeşme sahilindeki Garnizon Komutanlığı’nda; protokol üyeleri, siyasi parti, STK temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla bir kokteyl verildi. Öte yandan, Çeşme Motorsiklet Kulübü Derneği üyeleri de, Çeşme çarşısında motorları ile konvoy gerçekleştirerek, resmi kutlamalara katıldı. Dernek üyeleri, resmi törenden sonra Atatürk Anıtı önünde toplu fotoğraf çektirdi. Karada gerçekleştirilen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, denizde de devam etti. Günübirlik tur tekneleri Türk bayrakları ile süslenirken, tura katılan vatandaşlara da Türk bayrakları dağıtıldı. Tur tekneleri, İzmir Marşı ve 10. yıl Marşları çalarak sahilden ayrılırken, tur teknelerindeki yolcular da ellerindeki bayrakları sallayarak, marşlara hep birlikte eşlik etti.

Öte yandan, İzmirli ünlü şovmen "Mikrop Hikmet" adıyla tanınan Hikmet Durmuş ve "Mikrop Hikmet ile Biz Bize Yeteriz Oluşumu", sosyal sorumluluk projeleri kapsamında, geleneksel hale getirdikleri denizde dev Türk bayrağı açma etkinliğini bu yıl dördüncü kez gerçekleştirdi.