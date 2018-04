Çeşme’de Dünya Dans Günü’ne zumbalı kutlama

Uluslararası Tiyatro Enstitüsü ve UNESCO ortağı STK Uluslararası Dans Komitesi tarafından 1982 yılında tanıtılan ve her yıl 29 Nisan’da kutlanan Dünya Dans Günü nedeniyle, Çeşme Cumhuriyet Meydanı’nda zumba etkinliği düzenlendi.

Çeşme Belediyespor Zumba ve Dans Eğitmeni, Adult & Kids & Junior Antrenörü Burçay Cesur Yapıcıoğlu’nun yönettiği zumba dansına, yediden yetmişe her yaştan vatandaş katılarak, yaklaşık bir saat boyunca dans ettiler. Zumba dansına katılan down sendromlu bir kız da ilgi odağı olurken, zumba eğitmeni, antrenör Burçay Cesur Yapıcıoğlu, down sendromlu kızla özel olarak ilgilendi.

"Çeşme Belediyespor, sadece futbol demek değil"

Çeşme Belediyespor Kulübü Başkanı Şerif Gün de Zumba etkinliğini izledi. Etkinlikten önce bir açıklama yapan Kulüp Başkanı Gün, Çeşme Belediyespor Kulübü’nün değişik spor dallarında faaliyetleri olduğunu vurgulayarak, "Zumba da bu faaliyetlerimizden bir tanesi. Böyle bir etkinliğin, Dünya Dans Günü’nde, Kulübümüz tarafından Çeşme Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenmesi çok güzel. Etkinliğimize katılan her yaştan insan, bu güzel meydanda, bu güzel havada zumba dansının keyfini yaşıyorlar" dedi.

"Çeşmeli, zumbalı olacak"

Çeşme Belediyespor Zumba ve Dans Eğitmeni, Adult & Kids & Junior Antrenörü Burçay Cesur Yapıcıoğlu da etkinlikten önce yaptığı açıklamada, Dünya Dans Günü’nü Cumhuriyet Meydanı’nda kutlamayı uzun zamandır hayal ettiğini belirterek, "Bu hayalimi bugün gerçekleştiriyorum. Çeşme Belediyespor Kulübü bünyesinde Zumba ve Dans derslerimize devam ediyoruz. Halkımıza, zumbanın ne kadar kolay, herkes tarafından yapılabilir, eğlenceli ve stres attıran bir dans sporu olduğunu gösterebilmek için, Dünya Dans Günü’nü de fırsat bilerek bu etkinliği düzenledik. Hem çocuklar, hem de yetişkinlerle birlikte zumba yapacağız. Erkek, kadın, çocuk, yaşlı demeden herkesin zevk alabileceği bir etkinlik olacak. Umuyorum ki Çeşmeli, zumbalı olacak" diye konuştu.