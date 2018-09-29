Çeşme'de fırtına ve aşırı yağış hazırlığı

Tropik fırtınanın Ege kıyılarına yaklaşmasıyla, fırtına ve yağıştan en fazla etkilenecek yerlerden birisi olması beklenen Çeşme'de de yetkililer teyakkuza geçerken, vatandaşlar ve esnaf da önlemlerini almaya başladı.

Batı kıyılarını etkisi altına alacak olan tropikal fırtına öncesi hazırlıklar tamamlandı. Çeşme Kaymakamlığı, Çeşme Belediyesi, Çeşme Liman Başkanlığı ve Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası yayınladıkları bildirilerle ilgilileri ve vatandaşları uyarırken, Pazar sabahından itibaren kriz masası oluşturulacak. Çeşme Belediyesi'nin Temizlik İşleri, Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin fırtına ve aşırı yağışın oluşturacağı tehlikelere karşı bu akşamdan itibaren teyakkuzda olacakları öğrenilirken, sel tehlikesine karşı da mazgallar tamamen temizlendi.

Esnaf da önlemler aldı

Öte yandan kafe, restoran, bar ve çarşı esnafı da fırtına ve sel tehlikesine karşı önlemler aldılar. Birçok kafe ve restoranda brandalar ve şemsiyeler toplanarak sıkıca bağlanırken, bazı kafe ve restoranlar da sandalye ve masalarını bugünden toplayarak güvence altına aldılar. Çarşı esnafı da, sel baskınlarına karşı önlemler aldı.

Balıkçı tekneleri de barınaklarda önlemlerini arttırırken, barınakların dışındaki tekneler de halatlarını ve çapalarını sağlamlaştırarak, fırtınaya karşı önlem almaya çalıştı.