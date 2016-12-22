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22 Aralık 2016 11:12

Çeşme’de gemiden sızan yakıt denizin rengini değiştirdi

Çeşme’de gemiden sızan yakıt denizin rengini değiştirdi

22 Aralık 2016 11:12

Çeşme’de karaya oturan gemiden sızan tonlarca yakıt denizin yüzeyinde kalın bir tabaka oluştururken, deniz canlıları da zarar gördü.
İzmir’in Çeşme ilçesi açıklarında Panama bandıralı "Lady Tuna" adlı gemiden sızan 50 tona yakın yakıt kontrol altına alındı ancak gemiden sızan yakıt Çeşme’nin gözde sahillerinden Ilıca ve Paşa Limanı’nı etkiledi.

Tatilcilerin gözde plajlarında yakıttan tabaka oluştu
Özellikle tatilcilerin yazın sıklıkla tercih ettiği ve denize girdiği Paşa Limanı’nda denizin yüzeyinde yakıttan kalın bir tabaka oluşurken, neredeyse deniz görülemez hale geldi. Bu durum denizde yaşayan canlıları tehdit ederken, yoğun şekilde yayılan yakıt kokusu da çevre kirliliği oluşturdu.
İzmir’in Çeşme ilçesinde kayalıklara oturan Lady Tuna adlı gemi, orkinos balıkları taşıyordu. Ildır’da bulunan Orkinos Çiftliği’nden aldığı orkinoslarla Mısır’a gitmek üzere yola çıkan Panama bandıralı Lady Tuna adlı gemi, avlanan balıkçı teknelerine çarpmamak için manevra yaptığı sırada kayalara çarptı. Çarpmanın etkisiyle geminin gövdesinde meydana gelen delikten yaklaşık 50 tona yakıt kıyıya vurdu.



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