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20 Kasım 2017 14:14

Çeşme’de hortum ağaçları devirdi, çatıyı uçurdu

İzmir’in en önemli tatil merkezi Çeşme ilçesine bağlı Ovacık Mahallesinde, aniden başlayan hortum ağaçlara zarar verirken, bazı ahırların çatısı uçtu.

Çeşme’de hortum ağaçları devirdi, çatıyı uçurdu

20 Kasım 2017 14:14


Edinilen bilgiye Çeşme ilçesi Ovacık Mahallesinde, akşam saatlerinden itibaren fırtına ve yağmur etkili oldu. Fırtına ile ilgili ortaya çıkan hortum, ağaçlarda zarara yol açtı. Hortum nedeniyle 10 zeytin ağacının bazılarının dallarından kırıldı, bazılarını kökünden söktü. Hortum, zeytin ağaçlarını da önüne katarak 100 metre kadar sürükledi. Öte yandan, gelen hortumla bir hayvan ahırının çatısı uçtu. Sakız koyunlarının barındığı ağılın çatısının bir bölümünün uçmasıyla maddi hasar meydana geldi. Herkesi dehşete düşüren olayla ilgili ise neyse ki can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.




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