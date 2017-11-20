Çeşme’de hortum ağaçları devirdi, çatıyı uçurdu

Edinilen bilgiye Çeşme ilçesi Ovacık Mahallesinde, akşam saatlerinden itibaren fırtına ve yağmur etkili oldu. Fırtına ile ilgili ortaya çıkan hortum, ağaçlarda zarara yol açtı. Hortum nedeniyle 10 zeytin ağacının bazılarının dallarından kırıldı, bazılarını kökünden söktü. Hortum, zeytin ağaçlarını da önüne katarak 100 metre kadar sürükledi. Öte yandan, gelen hortumla bir hayvan ahırının çatısı uçtu. Sakız koyunlarının barındığı ağılın çatısının bir bölümünün uçmasıyla maddi hasar meydana geldi. Herkesi dehşete düşüren olayla ilgili ise neyse ki can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.