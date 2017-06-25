Çeşme’de huzurlu tatil için denetim yaptılar

Ramazan Bayramı tatili nedeniyle arife gününde binlerce tatilci Çeşme’ye aktı. Tatilcilerin yoğunluğu nedeniyle Alaçatı ve Çeşme otoban gişelerinde zaman zaman uzun kuyruklar oluşurken, Çeşme Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri otoban gişeleri çıkışlarında denetimlerini sıklaştırdılar.

Uygulamaya kalabalık bir ekip katıldı

Saat 24.00 sıralarında, Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara’nın da katılımıyla, Alaçatı ve Ayayorgi koyundaki eğlence mekanlarında gürültü denetimi yapıldı. Gürültü denetimine Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara başkanlığında, İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Yılmazer, Emniyet Müdürü Yardımcısı İsmail Kenar, KOM Grup Amiri Bülent Tanrıver, İlçe Jandarma Komutan Vekili Yüzbaşı Erkan Bozyel, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü teknik elemanları, İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Şube Müdürü Emine Sebzeci ve Büyükşehir denetim ekibinden mühendis Derya Dravacı ile biyolog Mehmet Çağlar, Çeşme Belediyesi Zabıta Müdürü Mesut Uğurlu ve çok sayıda polis ve zabıta memuru katıldı.

Gürültü ölçümleri normal çıktı

Asayiş ve gürültü uygulamasına, bayram tatili izdihamı yaşanan Alaçatı sokaklarındaki eğlence mekanlarında başlandı. Alaçatı merkezinde saat 01.00’e kadar müzik izni verilen eğlence mekanlarının yakınlarında bulunan konutların yanından yapılan desibel ölçümlerinde, öngörülen değerlerin üzerine çıkılmadığı belirlendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Şube Müdürü Emine Sebzeci, ölçümlerde ortaya çıkan değerler hakkında Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara’yı bilgilendirdi. Yerleşim yerlerinin uzağında kalan eğlence yerlerinde saat 03.00’e kadar müzik izni verilirken, adından çok söz ettiren Ayayorgi koyundaki eğlence yerlerinde de gürültü ölçümleri yapıldı. Yapılan ölçümlerde, öngörülen değerlerin üzerine çıkılmadığı tespit edildi.

Trafik ve mekan denetimleri de yapıldı

Öte yandan trafiğin yoğun olduğu yollarda da, asayiş, trafik ve KOM ekipleri, ortak bir denetim gerçekleştirdiler. Araçları durduran ekipler, üst ve araç araması yaptılar. Ekiplerin yaptığı denetimlerde herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Alaçatı’nın gözde eğlence mekanlarının yer aldığı Alaçatı Port’ta da asayiş uygulaması yapan ekipler, eğlence mekanlarında kural ihlaline ve suç unsuruna rastlamadı. Eğlence mekanlarındaki denetimlerin ardından eğlence kaldığı yerden devam etti.

"Bu uygulamalar, huzurlu tatil için gerekli"

Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara, kendi başkanlığında gerçekleşen gürültü denetimi ve asayiş uygulaması hakkında bilgi vererek, "Bayram tatilinin başlamasıyla eğlencenin yoğun olduğu Alaçatı bölgesinde, Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik teknik elemanları ile birlikte gürültü ölçümlerine bizler de iştirak ettik. Yaptığımız kontrol neticesinde, Alaçatı bölgesinde gürültü limitleri normal değerlerde çıktı. Herhangi bir işletmeye, tesise, tutanak tutulup, herhangi bir ceza uygulanmadı. Zaman zaman bizlerin de katıldığı, polisin, zabıtanın bu uygulamalar devam edecek. Bbu uygulamalar, Alaçatı’nın ve Çeşme’nin turizminin geleceği, sürdürülebilirliği için zorunlu olan çalışmalar. Çeşme’ye gelen vatandaşlarımız, huzur ve güven içinde yiyip, içip eğlenirken, aynı zamanda huzuru ve güven içinde bu mekanlarda zamanlarını geçirmiş olacaklar" diye konuştu.