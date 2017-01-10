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10 Ocak 2017 11:41

Çeşme’de ilk kez iş makineleri yol açtı, tuzlama yapıldı

Çeşme’de ilk kez iş makineleri yol açtı, tuzlama yapıldı

10 Ocak 2017 11:41

Kar yağışı ile birlikte son yılların en sert kış mevsimini geçiren Ege’nin turistik kenti Çeşme ilçesinde, iş makineleri yolları ulaşıma açık tutmak için aralıksız çalışıyor.
Çeşme’de çok ender görülen kar yağışı, özellikle Alaçatı, Ilıca, Reisdere ve Germiyan mahallelerinde etkili oldu. Alaçatı merkezi, çevre yolları, sörf merkezi yolu, Reisdere’yi Germiyan’a bağlayan yol, Germiyan merkezi ve eski İzmir yolu karla birlikte beyaza büründü. Kar kalınlığı bir çok bölgede 10 santimetreyi aştı. Kar yağışından etkilenen bölgelerde ulaşım sıkıntısı yaşanmaması için harekete geçen Çeşme Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ortak çalışma yaptılar. 7 tuzlama ekibi oluşturarak, 5 iş makinesi ve 58 personelle, gün boyu çalışma yürüten belediye ekipleri, yollarda sıkıntı yaşanmaması için yoğun çaba gösteriyor.
Şu ana kadar Alaçatı merkez ve yollarda 13 ton tuz kullanırken, yollarda kalan 21 aracın da kurtarıldığı bildirildi.



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