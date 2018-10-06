İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çeşme'de jandarma trafik ekipleri denetimlerini arttırdı

İzmir’in Çeşme ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, sorumluluk alanlarındaki trafik denetimlerini arttırdı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, sorumluluk alanlarındaki trafik denetimlerini arttırdı.


Jandarma Trafik ekipleri, 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı'nın başlaması nedeniyle, sorumluluk alanlarındaki okullara öğrenci taşıyan araçları da denetimden geçirerek, araç şoförlerini uymaları gereken kurallar hakkında bilgilendirdi.


İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik ekiplerinin denetimlerinin, sorumluluk alanlarında kalan okulların yanı sıra, diğer sorumluluk bölgelerinde de sıklaştırılarak sürdürüleceği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.