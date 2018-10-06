Çeşme'de jandarma trafik ekipleri denetimlerini arttırdı

İzmir’in Çeşme ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, sorumluluk alanlarındaki trafik denetimlerini arttırdı.
İzmir'in Çeşme ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, sorumluluk alanlarındaki trafik denetimlerini arttırdı.
Jandarma Trafik ekipleri, 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı'nın başlaması nedeniyle, sorumluluk alanlarındaki okullara öğrenci taşıyan araçları da denetimden geçirerek, araç şoförlerini uymaları gereken kurallar hakkında bilgilendirdi.
İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik ekiplerinin denetimlerinin, sorumluluk alanlarında kalan okulların yanı sıra, diğer sorumluluk bölgelerinde de sıklaştırılarak sürdürüleceği öğrenildi.