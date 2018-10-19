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Çeşme'de jandarma trafikten öğrencilere ders

İzmir’in Çeşme ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri ilkokul öğrencilerine trafik dersi verdi.

İzmir'in Çeşme ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri ilkokul öğrencilerine trafik dersi verdi.


İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, öğrencilere yönelik eğitim çalışmaları devam ediyor. Jandarma ekipleri son olarak, Reisdere Mahallesi'ndeki Hayriye-Nuri Ertan İlkokulu'ndaki 150 öğrenciye trafik eğitimi verdi. Ekipler öğrencilere; trafik kurallarını, yayaların ve sürücülerin uyması gereken kuralları, barkovizyonda, slaytlar eşliğinde anlattı. Öğrenciler, trafik ekiplerinin anlattıklarını ilgi ile dinlerken, merak ettikleri soruları da sorarak trafik ekiplerinden yanıtlarını aldı.


Jandarma trafik ekiplerinin öğrencilere yönelik trafik eğitim programlarının devam edeceği öğrenildi.

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