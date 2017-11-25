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25 Kasım 2017 18:42

Çeşme’de kadınlar şiddete karşı yürüdü

CHP Çeşme Kadın Kolları, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında yürüyüş gerçekleştirdi.

Çeşme’de kadınlar şiddete karşı yürüdü

25 Kasım 2017 18:42


Cumhuriyet Meydanı’na kadar süren yürüyüşe, Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, ADD Çeşme Şubesi Başkanı Veysel Ayhan ve Çeşme Kent Konseyi Mahalle ve Muhtarlar Meclisi Başkanı Rasim Özgül de katılarak destek verdiler.


Cumhuriyet Meydanı’nda bir basın açıklaması yapan CHP Çeşme Kadın Kolları Başkanı Gülseli Saatli, 25 Kasım tarihinin, kadınlara yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele ve dayanışma günü olarak, 1999 yılında, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından ilan edildiğini hatırlatarak, "Kadınları yok sayan, onun emeği ve bedeni üzerinde hak iddia eden zihniyete karşı, bulunduğumuz her noktada, kadın olmak ortak paydasında, dayanışma ilişkilerimizi güçlendirerek mücadele edeceğiz. Kadınlar dünyanın her yerinde sınıfsal, temel insan haklarına yönelik her türlü şiddete ve cinsel sömürüye maruz kalıyor. Oysa biz kadınlar biliyoruz ki, doğanın bize verdiği annelik içgüdülerimizle, toplumun yapılanmasında, barış içinde yaşanmasında yapı taşlarıyız. Dünyanın her tarafında kadınlar, aynı haklar için, aynı mücadeleyi veriyorlar. Baskının ve şiddetin her türlüsüne karşı olduğumuzu, bu karşı oluşun dayanışma ruhu ile beslenmesi gerektiğini göstermek için her türlü şiddete karşı susmuyoruz" şeklinde konuştu.


Basın açıklamasının ardından yürüyüşe katılanlar Atatürk Anıtı önünde toplu fotoğraf çektirdi.




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