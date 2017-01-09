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09 Ocak 2017 12:33

Çeşme’de kar sürprizi

Çeşme’de kar sürprizi

09 Ocak 2017 12:33

İzmir’in ünlü turistik ilçesi Çeşme’de, haftanın ilk gününe uyananlar çatılarda, araç üstlerinde gördükleri karla sevince boğuldu.
Hafta sonunu Çeşme’den 20 kilometre uzakta kar keyfi yaşayarak geçiren Çeşmeliler, haftanın ilk gününe ise kar sürpriziyle uyandı. Sabaha karşı yağan ve araçların üzerinde, çatılarda ve yazlık kafelerin masalarının üzerinde oluşan ince kar tabakası, Çeşmelilerin güne ve haftaya keyifli başlamasına yetti. Araçların üzerinde biriken ince kar tabakası ile sabahın erken saatlerinde kartopu oynayan gençler, keyifli dakikalar geçirdi. Gençlerin bu keyfi ise izleyenleri gülümsetti. Çeşme Emniyet Müdürlüğü Trafik Amirliği önündeki masa ve bankta biriken karlarda, polis memurlarınca üç mini kardan adama dönüştü. Polis memurları, yaptıkları küçük kardan adamlarla hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.



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