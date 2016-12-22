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22 Aralık 2016 10:00

Çeşme’de karaya oturan gemi henüz kurtarılamadı

Çeşme’de karaya oturan gemi henüz kurtarılamadı

22 Aralık 2016 10:00

Çeşme’de karaya oturan Panama bandıralı gemiden sızan yakıt kontrol altına alınırken, sızan 50 tona yakın yakıtı denizden temizleme çalışmalarının başlatıldığı öğrenildi.
Geçen Pazar günü Ildır’da bulunan Orkinos çiftliğinden aldığı orkinoslarla Mısır’a gitmek üzere yola çıkan Panama bandıralı Lady Tuna adlı gemi, saat 14.00 sıralarında Çeşme ilçesi Pırasa Adası yakınlarında avlanan balıkçı teknelerine çarpmamak için manevra yaparak kayalara çarptı. Çarpmanın etkisiyle geminin gövdesinde meydana gelen delikten yaklaşık 50 tona yakın yakıt denize sızdı. Geminin kayalıklara çarparak karaya oturması ve gövdesinde oluşan yırtıktan denize sızan yakıt kontrol altına alındı. Fırtına nedeniyle sızan yakıtın yayılmasını önlemek amacıyla geminin etrafı bariyerle çevrildi ancak karaya oturan gemi hala kurtarılamadı. Plajlara da sızan yakıtın denizden temizleme çalışmaları başladı. Çalışmanın ise 15-20 gün sürmesi bekleniyor.
2007 yapımı, 4 bin 538 groston büyüklüğünde ve 120 metre uzunluğundaki Lady Tuna gemisinin Kasım ile Şubat ayları arasındaki orkinos mevsiminde her yıl Ildır Körfezi’ndeki orkinos çiftliklerine geldiği belirtilirken, gemideki yükün gümrükleme işlemlerini yapan acentenin ise DTO İzmir Şube Başkanı Yusuf Öztürk’e ait Martı Link Konteyner Hizmetleri Ltd. Şti. olduğu öğrenildi.



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