Çeşme'de Kent Tiyatrosu kuruldu

Çeşme ilçesinde, merakla beklenen Çeşme Belediyesi Kent Tiyatrosu kuruluşunu tamamladı. İlk toplantıya; Çeşme Kent Konseyi Başkanı Ömer Önal ve Atatürk Düşünce Derneği (ADD) Çeşme Şubesi Başkan Yardımcısı Mehmet Bilgiç de katılarak destek verdi.

Çeşme Kent Tiyatrosu'nun Genel Sanat Yönetmeni Cengiz Tunç, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, tiyatronun toplumun aydınlatıcı ve itici gücü olduğunu vurguladı.

Tiyatronun kuruluş toplantısına katılarak destek veren Çeşme Kent Konseyi Başkanı Ömer Önal da bir konuşma yaparak, "İlçemizin geç de olsa Kent Ttiyatrosu'na kavuşması mutluluk vericidir" dedi.