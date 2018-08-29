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29 Ağustos 2018 12:03

Çeşme’de korsan taşımacılığa 191 bin lira ceza

İzmir’in Çeşme ilçesinde, Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri eksik evrakla taşımacılık yapan araçlara ceza yağdırdı.

Çeşme’de korsan taşımacılığa 191 bin lira ceza

29 Ağustos 2018 12:03


Çeşme’de 1 Haziran-27 Ağustos tarihleri arasında yapılan uygulamalarda, eksik belgeli taşımacılık yapan 130 araca cezai işlem uygulandı. 7 araç trafikten men edilirken, toplam 191 bin 132 TL ceza kesildi.


Çeşme İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev, ilçe sınırları içerisinde korsan veya eksik evrakla taşımacılık yapanlara cezai işlem uygulamaya devam edeceklerini belirterek, "Bu konuda yaptığımız denetimler ve aldığımız ihbarlar sonucunda bu araçlara asla izin vermeyeceğiz. Ekiplerimizin yaptığı uygulamalarla korsan taşımacılık veya eksik evrakla taşımacılık yapanlara yasa gereği cezai işlem yapmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımız da bu konuda 155 hattımıza ihbarda bulunabilirler" dedi.




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