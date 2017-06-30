Çeşme’de lisenin taşınma söylentisi tepkilere yol açtı

290 öğrencinin öğrenim gördüğü Sıdıka Kelami Ertan Anadolu Lisesi, 1948 yılından 1975 yılına kadar ortaokul olarak eğitim hizmeti vermiş ve 1975 yılında Çeşme’nin ilk lisesi olma özelliğini kazanmıştı. Günümüze kadar binlerce mezun veren okulun Çeşme’nin 10 kilometre uzağındaki Reisdere TOKİ evlerindeki okula taşınacağı duyumları, eski mezunları ile okulun öğretmenleri, öğrencileri ve velilerini harekete geçirdi. Okulun öğretmenleri geçtiğimiz hafta Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç’ı ziyaret ederek okulun taşınma girişiminin yarattığı sıkıntıyı dile getirmişlerdi.

Çeşme’nin merkezinde yer alan ve ulaşım sorunu olmayan okulun 10 kilometre uzağa taşınmak istenmesine anlam veremediklerini belirten eski mezunlar, öğretmen, öğrenci ve veliler, WhatsApp grubu kurarak, grupta Çeşme Milli Eğitim Müdürlüğüne verilecek dilekçeyi yayınladı.

"Tarihinin yok edilmesini anlayamıyoruz""

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne verilecek olan dilekçede şu ifadelere yer verildi:

"Bizler Sıdıka Kelami Ertan Anadolu Lisesinde okuyan ve bu okuldan mezun olan öğrencileriz. Okulumuzun ortaokul öğrencilerine yeterli bina olmadığı için TOKİ tarafından Reisdere’de yapılan toplu konutlardaki binaya taşınması kararını hem büyük bir üzüntü, hem de büyük bir şaşkınlıkla öğrenmiş bulunuyoruz. Üzgünüz; çünkü o okul, bizim gençliğimiz, çocukluğumuz, arkadaşlıklarımız, umutlarımız, hayallerimiz, hepsinden öte evimiz. Neden okulumuzun adının silinmek zorunda olduğunu, Sıdıka Kelami Ertan Ortaokuluna dönüştürülmek zorunda olduğunu anlayamıyoruz. Evet çok şaşkınız; çünkü yaklaşık elli yıllık bir okulun, Çeşme’nin ilk lisesinin ortaokula dönüştürülerek tarihinin yok edilmesini anlayamıyoruz. Şimdi bizler umut ediyoruz ki, bu kararı alan makamınız, adı üstünde milli eğitim müdürlüğümüz, bizi sonsuz üzüntüye boğan bu kararını yeniden değerlendirecek ve kararından vazgeçecektir."

Kaymakam neler söyledi?

Öte yandan, Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara, Sıdıka Kelami Ertan Lisesinin taşınmasının kesinleşmediğini belirterek, taşınma işleminin tasarı halinde olduğunu söyledi. Kaymakam Kara, İl Milli Eğitim Müdürlüğünden gelecek olan müfettişlerin konuyu inceleyeceklerini, inceleme sonucunda karar verileceğini sözlerine ekledi.