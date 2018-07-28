Diğer
Kategoriler
28 Temmuz 2018 12:49

Çeşme’de lösemili çocuklar yararına konser

Gönül Makamı Türk Müziği Eğitim ve Terapi Kulübü’ne bağlı ’İzmir’in Hanımları Söylüyor’ Topluluğu, Dr.

Çeşme’de lösemili çocuklar yararına konser

28 Temmuz 2018 12:49

Behçet Uz Çocuk Vakfı yararına İzmir’in Çeşme ilçesindeki bir turistik otelde konser düzenledi.


’İzmir’in Hanımları Söylüyor’ Topluluğu, Dr. Behçet Uz Çocuk Vakfı yararına Çeşme ilçesindeki bir turistik otelde konser verdi. Yardımseverlerin yoğun ilgi gösterdiği gecede, usta sanatçı Kayahan’ın dünden bugüne müzik tarihine damgasını vurmuş olan eserleri seslendirildi.


Kansere yakalanmış çocukların Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Onkoloji Kliniği’nde tedavi görerek sağlıklarına kavuşabilmeleri ve aileleriyle yaşantılarına mutlu bir şekilde devam edebilmelerine vesile olabilmek için sahne alan topluluk, dinleyenlere keyifli anlat yaşattı.



Tüm gelir Dr. Behçet Uz Çocuk Vakfı’na


Gönül Makamı Türk Müziği Eğitim ve Terapi Kulübü’ne bağlı topluluğun Sanat Yönetmeni Ümit Bulut, "Gönüllerde yer etmiş, milli değerlerine bağlı ve bilinçli örnek bir sanat adamı, bestekar, yorumcu büyüğümüz olması sebebiyle özellikle Kayhan’ın şarkılarını nitelikli bir proje vesilesiyle icra etmek istedik. Böyle bir projenin, usta sanatçının uzun bir süre mücadele ettiği, vefatına da sebep olan kanser hastalığına yakalanmış ve tedavi gören çocuklarımıza da umut olabileceğini hayal ettik. Bu hayalimiz ve düşüncemizin ışığında, İzmir ve Ege Bölgesi’nin bünyesinde onkoloji kliniği bulunan tek çocuk hastanesi olan Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi’ne yönelik bir proje ortaya koyduk. Hastanedeki bu kliniğin yapılmasında önemli katkıları olan Dr. Behçet Uz Çocuk Vakfı Başkanı Dr. Ülkü Belkıs Karlı ile yapmış olduğumuz görüşmede kendileri de bu düşüncemizden büyük memnuniyet duyduklarını ifade ettiler. Açılan Onkoloji Kliniğinin ne yazık ki her gün artan ve Ege Bölgesi dışından da gelen çocuklarımız için yetersiz kalmaya başladığını, bu nedenle ikinci bir servisin ihtiyaç olduğunu öğrendik. Bu doğrultuda konseri hayata geçirdik" dedi.


Gecede, geliri lösemili çocukların tedavisinde kullanılmak üzere bez bebekler de satıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
32
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç