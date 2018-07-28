Çeşme’de lösemili çocuklar yararına konser

Behçet Uz Çocuk Vakfı yararına İzmir’in Çeşme ilçesindeki bir turistik otelde konser düzenledi.

’İzmir’in Hanımları Söylüyor’ Topluluğu, Dr. Behçet Uz Çocuk Vakfı yararına Çeşme ilçesindeki bir turistik otelde konser verdi. Yardımseverlerin yoğun ilgi gösterdiği gecede, usta sanatçı Kayahan’ın dünden bugüne müzik tarihine damgasını vurmuş olan eserleri seslendirildi.

Kansere yakalanmış çocukların Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Onkoloji Kliniği’nde tedavi görerek sağlıklarına kavuşabilmeleri ve aileleriyle yaşantılarına mutlu bir şekilde devam edebilmelerine vesile olabilmek için sahne alan topluluk, dinleyenlere keyifli anlat yaşattı.

Tüm gelir Dr. Behçet Uz Çocuk Vakfı’na

Gönül Makamı Türk Müziği Eğitim ve Terapi Kulübü’ne bağlı topluluğun Sanat Yönetmeni Ümit Bulut, "Gönüllerde yer etmiş, milli değerlerine bağlı ve bilinçli örnek bir sanat adamı, bestekar, yorumcu büyüğümüz olması sebebiyle özellikle Kayhan’ın şarkılarını nitelikli bir proje vesilesiyle icra etmek istedik. Böyle bir projenin, usta sanatçının uzun bir süre mücadele ettiği, vefatına da sebep olan kanser hastalığına yakalanmış ve tedavi gören çocuklarımıza da umut olabileceğini hayal ettik. Bu hayalimiz ve düşüncemizin ışığında, İzmir ve Ege Bölgesi’nin bünyesinde onkoloji kliniği bulunan tek çocuk hastanesi olan Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi’ne yönelik bir proje ortaya koyduk. Hastanedeki bu kliniğin yapılmasında önemli katkıları olan Dr. Behçet Uz Çocuk Vakfı Başkanı Dr. Ülkü Belkıs Karlı ile yapmış olduğumuz görüşmede kendileri de bu düşüncemizden büyük memnuniyet duyduklarını ifade ettiler. Açılan Onkoloji Kliniğinin ne yazık ki her gün artan ve Ege Bölgesi dışından da gelen çocuklarımız için yetersiz kalmaya başladığını, bu nedenle ikinci bir servisin ihtiyaç olduğunu öğrendik. Bu doğrultuda konseri hayata geçirdik" dedi.

Gecede, geliri lösemili çocukların tedavisinde kullanılmak üzere bez bebekler de satıldı.