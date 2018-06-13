Çeşme’de mavi bayraklı plaj sayısı 12’ye çıktı

Ramazan Bayramı’nda yüzde yüz doluluk yaşanması beklenen Çeşme’de, mavi bayrak sayısında artış yaşanarak, mavi bayraklı plaj sayısı 12’ye çıktı. Ayrıca Çeşme Setur Marina ve aynı marinada bağlı Myra adlı tekne de mavi bayrak alma hakkı kazandı.

Geçtiğimiz yıl da mavi bayrak kriterlerini yerine getirerek en iyi hizmeti sunan Alaçatı Beach Resort & SPA, Sheraton Çeşme Hotel, Ilıca Hotel, Babaylon Otel, Grand Ontur Hotel Çeşme, Altınyunus Otel, Paparazzi Beach Club, Radisson Blu Resort & SPA Hotel, Dilaila Beach Club ve Boyalık Beach Hotel, bu yıl da mavi bayrak kazanırken, Zigana Resort Alaçatı ve The Nowness de mavi bayrak hakkını kazandı.

Türkiye’de 459 plaja mavi bayrak

Uluslararası Mavi Bayrak Jürisi’nden yapılan açıklamaya göre, bu yıl Türkiye’de 459 plaj, 22 marina ve 10 yatta mavi bayrak dalgalanacak. Ülkemizde Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) koordinasyonunda yürütülen ’Mavi Bayrak Programı’, uluslararası alanda Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı-FEE koordinasyonunda, dünyadaki 49 ülkede uygulanıyor.

Türkiye yine dünya üçüncüsü

Merkezi Danimarka Kopenhag’ta bulunan Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı-FEE, 2018 yılında Mavi Bayrak Programı’nı uygulayan diğer tüm ülkelerin ülke sıralamasını bildirirken Türkiye, plaj sayısı ile yine dünya 3.’sü oldu. İlk sırada İspanya, ikinci sırada Yunanistan yer alıyor. Türkiye’nin arkasından 4. sırada Fransa ve ardından 5. sırada İtalya yer alıyor.

Mavi bayrak kriterleri

Mavi Bayrak Programı uluslararası alanda 1987 yılında, ülkemizde ise 1993 yılında uygulanmaya başladı. Mavi bayraklı plajlar önemli kriterlere sahip. Sezon içerisinde 15 gün ara ile deniz suyu analizleri yapılıyor. Ayrıca, plajı kullananların güvenliğini öngören cankurtaran bulundurulması, su sporları ile yüzme alanı ayrılması, acil durum planı, çevre yönetimi ve engellilere modern hareket olanakları sağlanması da Mavi bayrak kriterleri arasında yer alıyor. Kriterler güncel gelişmeler doğrultusunda yenilenerek geliştiriliyor. Bu yılki ana vurgunun ise ‘sürdürülebilirlik programı’ olduğu ve bu kapsamda önümüzdeki yıllarda kriterlerin bu kapsamda yenileneceği de açıklandı.