Çeşme’de meşaleli 19 Mayıs yürüyüşü

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları, akşam saatlerinde Çeşme çarşısında yapılan meşaleli yürüyüşle devam etti. Çeşme Kent Konseyi tarafından organize edilen yürüyüşe, Garnizon Komutanı Binbaşı Derviş Akova, Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, Çeşme Jandarma Komutanı Binbaşı Emin Yılmaz, Çeşme Kent Konseyi Başkanı Ömer Önal, CHP Çeşme İlçe Başkanı Ekrem Oran, ADD Çeşme Şubesi Başkanı Veysel Ayhan, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Başkanı Sedat Mutlu ve binlerce vatandaş katıldı.

Galatasaray taraftarları çifte sevinç yaşadı

Yürüyüş öncesinde, Çeşme çarşısı girişinde toplanan vatandaşlara, Çeşme Belediyesi ekipleri tarafından meşale ve bayrak dağıtıldı. Ses düzeninin yerleştirildiği aracın hemen arkasında büyük boy Atatürk posteri ve Türk bayrağı açılırken, yürüyüşe katılan bini aşkın vatandaş tarafından hep birlikte söylenen marşlarla, coşku dolu bir yürüyüş gerçekleştirildi. Yürüyüşe, çok sayıda Galatasaray taraftarı da Galatasaray flamaları ile katılarak, bayram coşkusunun yanında şampiyonluk sevincini de yaşadı.

CHP binasının balkonundan konfeti patlatıldı

Meşaleli yürüyüşte, vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarını coşkuyla dalgalandırırken, Çeşme çarşısındaki esnaf da marşlara eşlik ederek coşkuya ortak oldu. Çeşme çarşısında dolaşan vatandaşlar da yürüyüş kortejini cep telefonlarıyla kaydetti. Coşkulu yürüyüş korteji, Çeşme çarşısındaki CHP Çeşme İlçe Başkanlığı binasının önünden geçerken, ilçe örgütünün balkonundan konfetiler patlatılarak meşaleli yürüyüşe renk katıldı. Yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı’na kadar devam etti.

Çeşme Kartalları, ücretsiz Nutuk dağıttı

Öte yandan Çeşme Kartalları Beşiktaşlılar Derneği, bayram coşkusuna katılan vatandaşlara, ücretsiz olarak çok sayıda Nutuk dağıttı. Çeşme Kartalları Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Mesut Karaca, cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün yazdığı Nutuk’u, herkesin okuması ve okutması gerektiğini vurgulayarak, "Atamızın bu önemli kitabını, bu önemli günde herkese ücretsiz olarak dağıtıyoruz. Atamıza ve cumhuriyet değerlerimize her zaman sahip çıkacağız" dedi.

Çeşme’deki bayram coşkusu, gecenin geç saatlerine kadar devam etti.