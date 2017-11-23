Çeşme’de ödüllü genç aşçılardan öğretmenlerine sürpriz

Çeşme Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mutfak Sınıfı öğrencileri, kendi hazırladıkları pasta ve kurabiyeler ile tüm öğretmen ve idarecilerine sürpriz yaparak öğretmenlerinin gününü kutladı. Geçtiğimiz günlerde yapılan 6. Alanya Belediyesi Altın Kepçe Uluslararası Yemek Yarışmasında en çok madalya alan, okul ödülü de olmak üzere toplam 28 madalyayı Çeşme’ye getiren mutfak sınıfı öğrencileri, öğretmenleri için yaptığı sürprizde duygu dolu anlar yaşattı. Öğrencilerden Halenur Ergün ve Mehmet Akgün, "Arkadaşlarımız ile bizim bugünlere gelmemizi sağlayan bu ödülleri almamızı sağlayan öğretmenlerimiz için ’ne yapalım’ diye konuştuk ve en güzel hediyenin bizim hazırladığımız, tasarımı bize ait olan pasta ve kurabiyeler ile kutlamak olacağını düşündük. Sabah erken saatlerde başlayarak, öğretmenimiz Kader Çakar ve 17 arkadaşımız ile birlikte hummalı bir çalışma sonucu pasta ve kurabiyelerimizi hazırladık. Öğretmenlerimiz, teneffüs arasında bizi pastalar ile öğretmenler odasında görünce çok sevindiler" diye konuştular.

Pastayı tüm öğretmenler adına kesen Okul Müdürü Aydan Çakmakoğlu, "Öğrencilerimizin Öğretmenler Günü nedeniyle yaptıkları sürpriz, bizleri çok mutlu etti. 1994 yılından bu yana, turizm sektörüne öğrenci yetiştiren okulumuzda görev yaptığım 21 yıl boyunca, üç binin üzerinde öğrenci mezun ederek, turizm sektörüne ara personel yetiştirdik. Bu yıl da öğrencilerimiz, sektörde işe başlamaya hazır. Dört yıllık eğitimlerinin bu son yılında kendilerini geliştirerek birer aşçı ve pastacı olarak turizm sektöründe yeni, genç ve dinamik oyuncular olacaklar. Tüm öğrencilerimize başarılarının devamını dilerim" dedi.