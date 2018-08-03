Çeşme’de okul müdürlerine eğitim yönetimi semineri

Çeşme İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından planlanan Eğitim Yönetimi Semineri, 30 Temmuz - 3 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirildi. Okullarda kaliteyi artırmak, eğitim yönetimini etkin ve verimli hale getirmek amacıyla düzenlenen eğitim semineri, Ankara’dan gelen eğitim uzmanları tarafından verildi. Eğitim süresince okul müdürleri daha etkin iletişim becerileri, kaliteli okul yönetimi, ekip çalışması, planlama, proje hazırlama konularında yeni yaklaşımlar hakkında bilgilendirildi. Seminer sırasında okullarda karşılaşılan sorunlar ise yetkili ağızlar tarafından dile getirilerek, çözüm önerileri üzerinde duruldu. Seminere katılan okul müdürleri verimli, neşeli bir seminer geçirdiklerini ifade etti.

Seminerin ardından ise Çeşme Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ndeki Uygulama Oteli bölümünde öğle yemeği verildi. Yemeğe, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı Akif Büyükergene, Çeşme Milli Eğitim Şube Müdürü Engin Özel ve eğitim kurumları müdürleri katıldı.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Engin Özel, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı Akif Büyükergene’ye çini tabak hediye ederken, seminere katılan eğitim kurumları müdürlerine katılım sertifikaları verildi.