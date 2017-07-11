Çeşme’de Orhan Gencebay için özel konser

Çeşme Güzel Sanatlar Kültür Derneği Başkanı ve koro şefi Osman Uysal, 22 Temmuz Cumartesi günü Alaçatı Amfi Tiyatro’da gerçekleştirilecek olan konsere Orhan Gencebay’ı da davet ettiklerini açıklayarak, kendisinin Bodrum’da olması ve programının uygun olmaması nedeniyle gelemeyeceğini belirtti. Uysal, kendisi gelemese de şarkılarıyla yanlarındaymış gibi hissettireceklerini ifade etti.

Derneğin Türk Halk Müziği Korosu’nun, tamamen halkın içinden gelen ve derneklerinde beş yıldır eğitim gören kişilerden oluştuğunu belirten Osman Uysal, konser sırasında koroya Ege Üniversitesi Öğretim Görevlisi ile TRT saz sanatçıları ve derneğin saz sanatçılarının eşlik edeceğini açıkladı.

"Ona verdiğimiz değeri göstereceğiz"

Çeşme Güzel Sanatlar Derneği Başkanı Uysal, konser ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi:

"Çeşme Güzel Sanatlar Kültür Derneği olarak beş yılı aşkındır onlarca konser verdik. Her defasında Çeşme’nin türkü sevdalıları bizleri yalnız bırakmadılar. Böylece çalışmalarımızı daha bir şevk ve özenle devam ettirdik. Son olarak 22 Temmuz akşamı Alaçatı Amfi Tiyatro’da, büyük usta Orhan Gencebay şarkıları ile koromuzu görecek ve dinleyeceksiniz. Orhan Gencebay şüphesiz ki yediden yetmişe müziğin hangi türünden olursa olsun tüm dinleyicilerin ve sanatseverlerin ekolü olmuştur. Onun yorumu bence hiçbir ekole bağlanamaz diye düşünüyorum. O kendi ekolünü yaratabilmiş bir sanatçı. Benim de çok değer verdiğim ve idol kabul ettiğim birisiydi. Ne mutlu ki onu böyle bir fırsat yaratarak verdiğimiz değeri gösterebileceğiz. Tüm solist ve koro arkadaşlarımız 3,5 aydır haftada iki gün olmak üzere çalışmaktalar ve çok heyecanla konseri beklemekteler. Sanırım bu konser Türkiye’de amatör bir topluluğun düzenlediği ilk Orhan Gencebay konseri olacak. Kendisinin bu süreçte Bodrum’da olduğunu öğrendik. Aramızda görmekten onur duyacaktık, ama zaten şarkıları ile biz yanımızdaymış gibi hissettireceğiz o akşam. İlk olması anlamında çok önemsiyorum bu konseri. Bu da Çeşme’ye nasip oldu artık. Çok gururlu ve mutluyuz. Orhan Gencebay sevenleri bu konsere bekliyoruz. Aşk şarkıları Alaçatı’da yankılanacak. Tüm halkımız davetlidir."