Çeşme'de, Ovacık Jeotermal ile ilgili mahkeme keşfi yapılacak

İzmir'in Çeşme ilçesinin Ovacık Mahallesi'nde açılmak istenen ve bölge halkının tepkisine neden olan 9 Jeotermal kuyu için açılan dava kapsamında keşif yapılacak.

Çeşme ilçesinde, jeotermal sondaj kuyuları ile ilgili "ÇED gerekli değildir" kararının iptali için bölge sakinlerinin İzmir 5. İdare Mahkemesi'nde açılan davada, 11 Ekim Perşembe günü saat 09.00'da keşif yapılmasına karar verildi. Dava açan bölge sakinleri ve çevreciler, sosyal medya sayfalarında bir duyuru yayınlayarak, Çeşmelileri keşif mahallinde bulunmaya davet etti. Sosyal medya sayfalarında paylaşılan duyuruda, "Jeotermal sondaj kuyuları ile ilgili 'ÇED gerekli değildir' kararının iptali için İzmir 5. İdare Mahkemesi'nde açtığımız davada 11 Ekim 2018 tarihinde, saat 09.00'a keşif gün ve saati verilmiştir. Bilirkişiler ve Mahkeme heyetinin sabah 10.00'da Ovacık'ta olması beklenmektedir" denildi.

Bir şirket tarafından Çeşme'nin Ovacık Mahallesi'nde açılmak istenen 9 adet jeotermal kuyusu için süreç 9 Ocak'ta başlamıştı. Çevre ve Şehircilik İzmir İl Müdürlüğü internet sitesinde yayımlanan proje tanıtım dosyasına (PTD) göre sondaj çalışmaları 215 bin 92 hektar büyüklüğündeki bir alanda gerçekleştirilecek. Çalışmalar sonrası gerekli jeotermal kaynak bulunursa burada jeotermal enerji tesisleri kurulacak. Sondaj için seçilen alanın toplamının ise 85 bin 812 metrekare olduğu belirtildi.

Ovacık Mahallesi sakinleri ve çevrecilerde, açılması düşünülen 9 jeotermal kuyunun, Çeşme'nin en verimli ovasında olması nedeniyle doğaya ve yeraltı sularına zarar vereceğini belirterek, yaptıkları toplantılar sonucunda dava açılmasına karar vermişlerdi.