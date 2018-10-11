Çeşme'de Ovacık JES ile ilgili keşif yapıldı

İzmir'in Çeşme ilçesindeki Ovacık Mahallesi'nde, açılmak istenen 9 Jeotermal sondaj kuyusu ile ilgili yapılan mahkeme keşfi ve bilirkişi incelemesine yarımadadan gelen onlarca kişi katılarak, Jeotermal Elektrik Santrali'ne (JES) tepki gösterdi.

Çeşme'deki Ovacık Mahallesinde, 85 bin 812 metrekarelik alanda açılmak istenen Jeotermal Elektrik Santrali (JES)'nin sondaj kuyularına verilen "ÇED gerekli değil" kararının iptali için İzmir 5. İdare Mahkemesi'nde açılan davanın keşfi; mahkeme başkanı, bilirkişi heyeti, davacıların avukatı Seher Gacar ve davalı tarafın avukatının katılımı ile yapıldı. Keşif ve bilirkişi incelemesine çok sayıda kişi katıldı. Bölgeye gelen katılımcılar, keşif ve bilirkişi heyetinin incelemelerinin bitmesini oturarak bekledi.

Mahkeme başkanı, keşif ve bilirkişi heyetinin fotoğraflanmasına izin vermedi. Heyet, sondaj kuyuları ile ilgili olarak davacı ve davalı tarafların avukatlarının yanı sıra katılımcıların da açıklamalarını dinledi.

Katılımcılar, yaptığı açıklamalarda, santrale tepki gösterdi.