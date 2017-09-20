Çeşme’de Ovacık Tarım ve Sakız Koyunu Şenliği başlıyor

Çeşme’de, yöresel değerleri öne çıkarmayı amaçlayan ’9 Durak 9 Deneyim’ projesi kapsamında gerçekleştirilecek olan etkinlikte, dayanıklılığı ve tadıyla öne çıkan Çeşme kavunu ve Çeşme bölgesinin ünlü Sakız Koyunu yarışmaları gerçekleştirilecek. 23 Eylül Cumartesi günü başlayacak etkinlikte, saat 10.00’da yöresel ürünlerin satılacağı stantlar açılacak. 10.30’da ise etkinliğin açılış konuşmasını Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç yapacak. Aynı gün, En İyi Çeşme Kavunu Yarışması da gerçekleştirilecek.

24 Eylül Pazar günü ise saat 10.30’da, Çeşme Çarşısı girişinden başlayacak bir kortej yürüyüşü yapılacak. Kortej yürüyüşünün renkli görüntülerle gerçekleşmesi beklenirken, Cumhuriyet Meydanında sona erecek kortej yürüyüşünün ardından vatandaşlar, otobüslerle Ovacık Mahallesine götürülecek. İkinci gün etkinliklerinde, Ovacıklıların oyunları, zeybek gösterileri ve Sakız Adasından gelecek halk oyunları ekibinin gösterileri şenliğe renk katacak. Etkinlik, Sakız Koyunu yarışması ve ödül töreni ile sona erecek.

Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen etkinliğe, komşu Yunanistan’ın Sakız Adasından da bir heyet katılmış ve heyet içinde yer alan halk oyunları ekibi, yöresel oyunlarını sergilemişlerdi. Komşu halk oyunları ekibinin sergilediği yöresel oyunlar oldukça beğeni toplamıştı. Edinilen bilgiye göre, bu yıl da Sakız Adasından bir heyet etkinliğe katılmak üzere Türkiye’ye gelecek. Sakız Adasından gelecek heyetin içinde, Sakız Belediye Başkan Yardımcısı Dimitris Karalis, Sakız Gümrük Müdürü Theoharis Gialouris, Ggümrük görevlisi Semira Harokopou, Sakız Adası Sakız Koyunu Yetiştiricileri Birliği Başkanı Georgoulis, Sakız Belediyesi Turizm Müdürü Rena Damigou yer alacak.