Çeşme’de sanat rüzgarı esecek

Mazhar Fuat Özkan (MFÖ), Sertap Erener, Ata Demirer, Yılmaz Erdoğan, Sıla, Deniz Seki, Sibel Can, Neşe Karaböcek, Semiha Yankı gibi isimler Çeşme Amfi Tiyatro da sahne alacak. Dünyaca tanınan Anadolu Ateşi de, 15. yıl özel gösterimi ile seyirci karşısına çıkacak.

Çeşme Amfi Tiyatrodaki temmuz ve ağustos ayı programında, 14 Temmuz "Sertap’ın Oda Müziği", 15 Temmuz "Maşa ile Koca Ayı", 21 Temmuz "Ata Demirer Gazinosu", 23 Temmuz "Yaz Gazinosu", 28 Temmuz "MFÖ", 4 Ağustos "Sıla, Haybeden Şarkılar", 5 Ağustos "Yaşamaya Dair", 7 Ağustos "Hayvanat Bahçesi Müzikali", 7 Ağustos "Notre Dame Quasimodo Müzikali", 11 Ağustos "Sibel Can", 18 Ağustos "Yılmaz Erdoğan, Münakaşa", 19 Ağustos "Anadolu Ateşi, 15. Yıl Özel Gösterimi", 25 Ağustos "Deniz Seki" olacak.