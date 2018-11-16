Çeşme'de sokak hayvanları kısırlaştırılıyor

İzmir'in Çeşme ilçesinde, sokak hayvanları kısırlaştırılmak üzere yakalanmaya başladı.

Çeşme ilçesinde, "sokaklarda kısırlaştırılmamış can kalmasın" sloganıyla sokak hayvanlarının kısırlaştırılması için çalışmalar başladı. Bu kapsamda İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden gelen ekipler, hayvanları yakalamak üzere ilçeye geldi. Ekiplere, Çeşme Belediyesi, hayvan hakları savunucuları da destek oldu.

HAYTAP İzmir Temsilcisi Esin Önder, amacımız ilçe sınırları içinde kısırlaştırılmayan sokak hayvanlarının kalmaması için mücadele verdiklerini belirtti.