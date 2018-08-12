Çeşme’de sokak hayvanları sahipsiz değil

Açılan merkezde yaralı ve yardıma muhtaç sokak hayvanları önce bakıma alınırken, sonrasında da sahiplendiriliyor.

2013 yılından bu yana Çeşme’de faaliyet gösteren ÇESAL Başkanı Solmaz Örücü, sokaklarda kendi haline bırakılmış binlerce hayvanın olduğunun belirterek, "Maalesef ki sokaklarda birçok kendi haline bırakılmış sokak hayvanları var. Belediyeler bu konuda yetersiz kalıyor ve istenen verim alınmıyor. Biz de yola çıkarken belediyenin yetersiz kaldığı durumlarda sokak hayvanlarının tedavisini karşılamak istedik. Ancak günden güne daha fazla büyüdük. Sokaklarda birçok ayağı, derisi yaralı, üç bacağı olan, kör olan hayvan var. Bunların kısırlaştırılması, bakılması, tedavi görmesi gibi birçok sorunla uğraşmak zorunda kaldık" ifadelerini kullandı.

"Kontrolsüz üremeyi durdurmalıyız”

Hayvanların üremelerini kontrol altına almak için kısırlaştırma çalışmaları yaptıklarını söyleyen Örücü, "Kaza geçiren hayvanların birkaç ay boyunca tedavi edilmesi gerektiği için bu merkezi açtık. 2014 yılından beri beş yüz civarında hayvanı kısırlaştırdık. Hayvanların daha iyi yaşaması için yapmamız gereken üretimi kontrol altına almak. Kontrolsüz üremeyi durdurabilirsek hayvanların daha iyi yaşamasını sağlayabiliriz. Bunun için bulduğumuz bütün sokak hayvanlarını yakaladık ve kısırlaştırmaya başladık” dedi.

Tek amaçlarının hayvanlara yararlı olmak olduğunu söyleyen Başkan Örücü, maddi açıdan zorluklar çektiklerinin altını çizerek, "Burada birçok hayvan var ve çoğu ya hasta ya yaralı veya görmüyor. Haliyle onlara bakmak da ciddi bir çaba istiyor. Bu sebeple 3 personel çalıştırıyoruz ve merkezimiz de kira. Belli noktalardaki hayvanların mama ihtiyacını biz karşılıyoruz. Yine bir elemanımız belediyenin kurduğu su yerlerini kontrol ediyoruz. Gönüllü bağışçılarımız dışında maddi-manevi tüm yükü 5 kadın olarak çekiyoruz” diye konuştu.

Yurt dışına gönderiyorlar

Avrupa’da ikamet eden bir dernek üyesi aracılığıyla tedavisi biten hayvanları Avrupa’da yuvalandırdıklarını söyleyen ÇESAL Başkanı Örücü, "İsviçre’de yaşayan dernek başkanımızın orada kurduğu bir dernek vasıtasıyla şimdiye kadar Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde 110 köpeğimizi yuvalandırdık. Resmi işlemlerden sonra hayvanlarımızı yolluyoruz ancak takibi bırakmıyoruz” dedi.

Hayvan bakacak ailelere de önerilerde bulunan Örücü, "Aileler, hayvanları sahiplenirken sorumluluklarını bilsinler. Sahiplendikleri hayvanlara ölünceye dek baksınlar. İnsanlar hayvanlarımızın kıymetini bilsin ve bu hayvanlar için yapılan yardımlar lütfen daha fazla artsın" ifadelerini kullandı.