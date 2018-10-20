Çeşme'de Suriyeli insan tacirleri tutuklandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde polis ekiplerince yapılan operasyonda yakalanan Suriye uyruklu 3 insan taciri tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, göçmen kaçakçılığı olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalarını artıran Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Çeşme Grup Amirliği ekipleri, takibe aldıkları bir minibüsü durdurdu. Minibüste arama yapan KOM ekipleri 12 Filistin, 8 Suriye ve 2 Yemen uyruklu olmak üzere toplam 22 sığınmacıyı ve Suriye uyruklu 1 insan taciri şüphelisini yakaladı. 22 sığınmacı, yapılan işlemlerinin ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edilirken, insan taciri şüphelisi Suriye uyruklu H.S. gözaltına alındı.

H.S adlı şüpheliyi sorgulayan ekipler, çalışmalarını derinleştirerek, olayla bağlantılı olduğu şüphesiyle Suriye uyruklu M.K. ve M.A.'yı da İzmir'de yakalayarak gözaltına aldı.

Şüpheli şahıslarla ilgili kamera incelemesi de yapan KOM ekipleri, insan taciri şüphelisi 3 Suriyeli'nin Çeşme'ye getirdikleri sığınmacıları sahil kesimine bıraktıklarını ve denize açılma saatini de Çeşme'de bulunan bir kafede nargile içerek beklediklerini tespit etti.

Sorguları tamamlanan 3 Suriye uyruklu insan taciri şüphelisi, Çeşme Adliyesi'ne çıkarıldı. Suriyeli insan taciri şüphelileri, yapılan yargılamanın ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.