Çeşme’de tarihi yatırım başladı

84 kilometrelik iletim hattı ile 712 kilometre uzunluğunda içme suyu şebekesini kapsayan tarihi yatırımın 37.4 milyon liralık ilk etabı başladı.

Şebekedeki su kayıp ve kaçaklarının ciddi boyutlarda olduğu Çeşme’de özellikle yaz aylarında yaşanan su sıkıntısı, İZSU’nun tarihi yatırımı ile çözülüyor. 2014 yılında Bütünşehir Yasası ile İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırlarına giren ilçenin 30 yıllık eskiyen ve kaçaklara neden olan içme suyu alt yapısını yenilemek için proje çalışmalarını tamamlayan İZSU Genel Müdürlüğü, 712 kilometrelik içme suyu ile 84 kilometrelik iletim hattını kapsayan yatırımın ilk startını verdi.

Çeşme ilçesi 1’inci kademe içme suyu imalat çalışmalarına başlandı. İlk etapta Ildırı, Germiyan, Şifne ve Reisdere mahallelerini kapsayan çalışmalar 37.4 milyon liraya mal olacak. İlçeye bu kapsamda 143 kilometre içme suyu şebekesi ile 50 kilometre uzunluğunda iletim hattı döşenecek. Ayrıca yeni şebekeden evlere bağlantı amacıyla 61 kilometrelik branşman borusu da yatırım kapsamına alındı. İZSU, Ildırı kuyular bölgesi ile Çeşme Ilıca İstanbul Depo arasına döşenecek 45 kilometrelik ana isale hattının imalat çalışmalarına da başladı. Yeni isale hattı, Ildırı bölgesindeki kuyular ve kaynakların suyunu Çeşme’ye aktaracak. Mevcut isale hattında yaşanan arızalar ve su kaçakları böylelikle sona ermiş olacak. İZSU Genel Müdürlüğü, turizm sezonunun sona ermesinin ardından tüm ekipleriyle ilçenin pek çok yerinde iletim hattı ve şebeke yenileme çalışmalarını sürdürecek. Çalışmaların tamamı 2019 yılında Şubat ayında bitirelecek.

İZSU, kısa bir süre sonra Çeşme içme suyu ve iletim hattının 2. etabı için de ihaleye çıkacak. İkinci etap 38 kilometrelik iletim hattı ile 276 kilometrelik içme suyu hattından oluşuyor.