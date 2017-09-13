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13 Eylül 2017 14:44

Çeşme’de telefon dolandırıcıları suçüstü yakalandı

İzmir’in Çeşme ilçesinde polis, telefonla aradıkları kadına kendilerini polis olarak tanıtarak ziynet eşyalarını dolandırmaya kalkan 4 kişiyi suçüstü yakaladı.

Çeşme’de telefon dolandırıcıları suçüstü yakalandı

13 Eylül 2017 14:44


Edinilen bilgiye göre, 11 Eylül Pazartesi günü G.K. (50) adlı kadını telefonla arayan zanlılar, kendilerini polis olarak tanıtarak bir operasyonda terör örgütü üyelerini bir miktar altın takıyla yakaladıklarını, yaptıkları sorguda kendisinin adını verdiğini söylediler. Dolandırıcılar, G.K.’dan evindeki altınları terör örgütü üyelerindeki altınlarla karşılaştırmak üzere kendilerine getirmesini istedi. Kendilerini polis olarak tanıtan zanlılardan şüphelenen G.K., Çeşme Emniyet Müdürlüğünü aradı. Çeşme Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kadına kendileri ile irtibat halinde olmasını ve zanlıların söylediklerini yapmasını istedi. G.K., zanlıların kendisini tekrar telefonla aramaları üzerine 12 Eylül Salı günü evindeki yaklaşık 75 bin lira değerindeki 18 ve 22 ayar bilezikler, altın küpe ve kolyeler ile pırlanta yüzükleri bir çantaya koyarak zanlıların tarif ettiği yere gitti. Teslimatın yapılacağı bölgede önlem alan Asayiş Şubesi ekipleri, kadından aldıkları ziynet eşyalarıyla 09 AR 413 plakalı araçla kaçmaya çalışan zanlıları Çeşme Marina yakınlarında silah zoruyla durdurarak yakaladı. E.K., A.B., M.O. ve D.H. adlı zanlılar, yapılan sorgularının ardından bugün Çeşme Adliyesi’ne sevk edildi.




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