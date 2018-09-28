Çeşme'de tropik fırtına teyakkuzu

Ege'de oluşabilecek tropik fırtına uyarısına karşı İzmir'de tüm kurumlar hazırlıklarını sürdürürken, Çeşme ilçesinde de belediye ekipleri, yağmurla birlikte gelmesi beklenen fırtına nedeniyle baskınlar oluşmaması için mazgalları temizledi.

İzmir genelinde tropik fırtına uyarısına karşın tüm kentteki birimler alarma geçti. Çeşme ilçesinde de belediye ekipleri, fırtınayla birlikte gelmesi beklenen yağmura karşı mazgalların tıkanmaması için çalışma yaptı. Su baskınlarına karşıda önlemlerde alınırken, evrilebilecek ağaçlar, kopabilecek dallar, uçabilecek çatılar ve olası su baskınları için yeteri kadar araç ve personel görevlendirildi.