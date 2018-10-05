Çeşme'de turizmde geçen yıla oranla yüzde 30 artış yaşandı

Çeşme Otelciler ve İşletmeciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir ve yönetim kurulu üyeleri, Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç'ı makamında ziyaret etti. ÇEŞTOB yöneticileri, Başkan Dalgıç'a 2018 yılı turizm sezonuyla ilgili bilgi verdi. ÇEŞTOB Başkanı Yakup Demir, Başkan Dalgıç'a turizmcilerin sorunlarını da aktararak isteklerde bulundu.

Yabancı turist sayısında yüzde 15 artış

Çeşme'de 2018 sezonunda bir yıl öncesine göre yüzde 30 artış yaşandığını açıklayan Demir, konaklama tesislerinde 2 milyon gecelemenin üzerine çıkıldığını ifade etti. Yabancı konuk sayısında da geçen yıla göre yüzde 15 artış yaşandığını dile getiren Demir, toplam gecelemedeki payda, yüzde 25 seviyesine ulaşıldığını söyledi. ÇEŞTOB Başkanı Demir, Çeşme'yi yoğun olarak; Orta Avrupa, Çin, Kore, İran ve Arap Yarımadası'ndan gelen turistlerin ziyaret ettiğini açıkladı.

"Bereketli bir sezon yaşandı"

Çeşme'de 2018 yılında bereketli bir sezon yaşandığını vurgulayan Demir, "Bu yıl günübirlik turizm hareketinde tüm yılların zirvesine ulaşılarak, bayramlarda ve hafta sonları 1 milyonun üstünde ziyaretçiye hizmet verildi. Bu sayı Kurban Bayramı'nda 1,5 milyon kişiye ulaştı; ayrıca gurbetçilerimizin son iki yılda Çeşme ve Alaçatı'ya ilgisinde çok fazla artış gözlendi" dedi.

ÇEŞTOB Başkanı Yakup Demir ve yönetim kurulu üyeleri, iki saate yakın süren ziyaretleri sırasında, Başkan Dalgıç'a tespit ettikleri sorunları da aktardı. Çeşme'nin popülerliği ve ziyaret sayısı katlanarak artarken, altyapıdaki sorunlarında hızla artış gösterdiğini belirten ÇEŞTOB Başkanı Yakup Demir, "Çeşme, 30 yıl öncesinin altyapısıyla hizmet veriyor. Özellikle kanalizasyon sistemine acil önlem alınmaz ise Çeşme'nin; özellikle Ilıca - Ildır Körfezi'ne bakan plajlar kullanılamaz hale gelecek. Bu bölgede hem balık çiftliklerinden kaynaklı kirlenme, hem de kanalizasyondaki taşmalardan kaynaklı kirlilik değerleri üst limite ulaştı. Çeşme'nin turizm için en önemli ürünü kum ve denizdir. Eğer bunlar kullanım dışı kalırsa Çeşme'nin ve Alaçatı'nın anlamı hiç olur" diyerek alt yapı sorununa dikkat çekti.