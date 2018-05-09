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09 Mayıs 2018 10:28

Çeşme’de uçurtmalar gökyüzünde dans edecek

Çeşme Belediyesi’nin 9 Durak 9 Deneyim projesi içinde yer alan 2.

Çeşme’de uçurtmalar gökyüzünde dans edecek

09 Mayıs 2018 10:28

Reisdere Uluslararası Uçurtma Festivali, 12-13 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.


İlki geçen yıl düzenlenen ve yurt dışından gelen profesyonel uçurtmacıların birbirinden ilginç uçurtmalarıyla renklenen Reisdere semaları, bu yıl da renkli görüntülere sahne olacak. Martı Uçurtma Kulübü’nün de Türkiye’nin çeşitli illerinden gelecek profesyonel uçurtmacılarla destek verdiği 2. Reisdere Uluslararası Uçurtma Festivali’ne, Almanya, İtalya, Fransa, Belçika ve Endonezya’dan profesyonel uçurtmacılar katılacak.


Çeşme Belediyesi’nin bin adet uçurtma dağıtacağı festivalde, çocuklar için uçurtma yapım atölyesi de düzenlenecek. Çocuklar, uçurtma yapım atölyesinde, kendilerine dağıtılacak malzemelerle uçurtma yapmayı öğrenecekler.


Festivalin birinci günü olan 12 Mayıs Cumartesi akşamı, saat 20.30’da, Reisdere Köy Meydanı’nda, Aegean Band konseri düzenlenecek. Çeşme Belediyesi, 2 gün boyunca mahallelerden ücretsiz otobüs seferleri ile Çeşmelileri Reisdere Uluslararası Uçurtma Festivali’ne taşıyarak, bu heyecan ve keyfe ortak olmasını sağlayacak. Festival alanında 2 gün boyunca müzik yayını yapılıp, açılacak olan stantlarda da yöresel yiyecekler ve hediyelik eşyalar satışa sunulacak.



"Uçurtmalarımızı özgürlüğe uçuralım"


Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, 9 Durak 9 Deneyim Projesi’nin bir parçası olan ve bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Reisdere Uluslararası Uçurtma Festivali’ne, küçük büyük herkesi davet ettiklerini belirterek, "Sadece Çeşme’ye değil, İzmir’den Kuşadası’na kadar geniş bir bölgeye katkı sağladığımız ve bir milyonu aşkın insanı ağırladığımız 9. Alaçatı Ot Festivali’nin ardından, şimdi de gökyüzünü rengarenk boyayacak Reisdere Uluslararası Uçurtma Festivali’ni, 12-13 Mayıs tarihlerinde gerçekleştireceğiz. Çeşme’mizin her bir yöresinin güzelliklerini birlikte yaşamak için herkesi Çeşme’ye, 2. Reisdere Uluslararası Uçurtma Festivali’ne davet ediyoruz. Çeşme’de 2 gün boyunca, stresten uzak, kardeşçe, omuz omuza, rengarenk uçurtmalarımızı özgürlüğe uçuralım" dedi.




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