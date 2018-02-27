Çeşme’de veliler çocuk istismarı konusunda bilgilendirildi

ÇYDD Çeşme Şubesi, son dönemde yoğun olarak kamuoyunun gündemine gelen ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde ağırlaştırıcı ceza verilmesi konusunda çalışmaların yürütüldüğü "Çocuk istismarı" ile ilgili, Ovacık Çağdaş Yaşam İlkokulunda, öğrenci velilerine yönelik uyarıcı bir toplantı düzenledi.

25 öğrenci velisinin katıldığı toplantıda bir konuşma yapan ÇYDD Çeşme Şubesi Başkanı Hamide Bal, çocuk istismarının giderek yoğunlaştığına dikkat çekerek, anne babaların çocuklarını uyarmalarını, kendilerini dikkatle izlemelerini, herhangi bir istismar durumunda yapılması gerekenleri anlattı.

ÇYDD Çeşme Şubesinin davet ettiği Uzman Psikolog Gülşen Çaylı da günümüzün en önemli sorunu haline gelen çocuk istismarının ne olduğunu, hangi davranışların ihmale, hangi davranışların istismara girdiğini detaylı olarak, örnekleriyle anlattı. Öğrenci velileri ile interaktif bir toplantı gerçekleştiren Uzman Psikolog Çaylı, öğrenci velileri ile karşılıklı konuşarak, anne babaların çocuklarına nasıl yaklaşmaları gerektiğini, herhangi bir istismar durumunda hangi mercilere nasıl başvurulabileceğini ayrıntıları ile anlattı.

Toplantının ardından öğrenci velileri, çok yararlı bir bilgilendirme toplantısı olduğunu belirterek, ÇYDD Çeşme Şubesi Başkanı Hamide Bal’a ve Uzman Psikolog Gülşen Çaylı’ya teşekkür ettiler.

ÇYDD Çeşme Şubesi Başkanı Bal, çocuk istismarı konusundaki bilgilendirme toplantılarının devam edeceğini belirterek, ikinci toplantıyı, 5 Mart Pazartesi günü, Reisdere TOKİ konutlarındaki 15 Temmuz Şehitler Ortaokulunda yapacaklarını açıkladı.