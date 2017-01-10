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10 Ocak 2017 13:48

Çeşme’de yabancı turist azalırken, yerlide artış yaşandı

Çeşme’de yabancı turist azalırken, yerlide artış yaşandı

10 Ocak 2017 13:48

Çeşme turizminin 2016 yılı rakamları belli oldu. Açıklanan rakamlara göre, Çeşme’deki tesislerde konaklayan yabancı turist sayısında 2015 yılına göre yüzde 38 azalma yaşanırken, yerli turist sayısında ise yüzde 15,5 artış yaşandı.
Alınan bilgiye göre, 2016 yılında, Çeşme’deki turistik belgeli tesislere gelen yerli turist sayısı 216 bin 433 olurken, yabancı turist sayısı ise 39 bin 870 oldu. Butik Otel, Pansiyon ve Apart gibi turistik belgesi olmayan tesislere gelen yerli turist sayısı 435 bin 648, yabancı turist sayısı ise 12 bin 628 olarak belirlendi.
2016 yılında Çeşme’deki tüm tesislere gelen yerli turist sayısı 652 bin 81 kişi olurken, 2015 yılına göre yerli turist sayısında yüzde 5,8 artış yaşandı. 2016 yılında Çeşme’deki tüm tesislere gelen yabancı turist sayısı da 52 bin 498 olarak belirlenirken, 2015 yılına göre gelen turist sayısında yüzde 2,9 azalma yaşandığı tespit edildi.
2016 yılındaki geceleme sayıları da belli olurken, turistik belgeli tesislerde yerli turist geceleme sayısı 529 bin 791, yabancı turist geceleme sayısı 100 bin 804 olarak gerçekleşti. Belirlenen verilere göre turistik belgesi olmayan diğer tesislerdeki geceleme sayısı, yerli turistlerde bir milyon 24 bin 884, yabancı turistte ise 95 bin 393 oldu. 2016 yılı verilerine göre Çeşme’deki tüm tesislerde yerli turist geceleme sayısı bir milyon 554 bin 675, yabancı turist geceleme sayısı ise 196 bin 197 olarak gerçekleşti. 2015 yılına göre 2016 yılında yerli turist gecelemesinde yüzde 15,5, yabancı turist gecelemesinde de yüzde 38 düşüş yaşandı.



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