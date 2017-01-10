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10 Ocak 2017 17:26

Çeşme’de yağan kar üreticiye zarar verdi

Çeşme’de yağan kar üreticiye zarar verdi

10 Ocak 2017 17:26

İzmir’in Çeşme ilçesinde alışık olmayan bir şekilde yağan yoğun kar yağışı, üreticiye de zarar verdi.
Tükiye’nin en önemli tatil kentlerinden Çeşme de, kar yağışı etkili oldu. Ildır, Germiyan ve Ovacık bölgesindeki kar enginar ve sebze tarlalarını beyaza bürürken, narenciye bahçeleri ve zeytin ağaçları da karla kaplandı. Kar gece saatlerinde soğuğunda etkisiyle buza döndü ve ürünlere zarar verdi.

"Enginar kelleleri tamamen zarar gördü"
Ildır’da, 35 dönüm arazisinde enginar üreticiliği yapan Ersin Güvercin, uzun yıllardır enginar üreticiliği yaptığını belirterek, "Enginarımız oldukça güzel gelişiyordu. Enginarımız yeni tane vermeye başlamıştı. Bölgemizin hiç alışık olmadığı kar birden yağınca 35 dönüm enginarımın üzerini kar örtüsü kapladı. Gece de soğuk nedeniyle karın buza çevrilmesiyle enginar dondu. Enginar kelleleri tamamen zarar gördü. Zararımız çok büyük. Enginarın kendisini toparlaması uzun zaman alacak. Bir, bir buçuk aylık gecikmeyle ürün alabileceğiz. Enginarın para kazandırdığı dönem şubat, mart ayları. Sonraki aylarda enginar bollaşıyor ve fiyatı da düşüyor. Buzlanmanın verdiği zarar nedeniyle kararan enginarları kesmek zorundayız. Yeniden fışkırması zaman alacak" diye konuştu.
Öte yandan Çeşme bölgesindeki ’Çeşme Limonu’ olarak ünlenen limon ağaçları ve narenciye ağaçlarındaki ürünler de, kar yağışı ve ardından buzlanma nedeniyle zarara uğradı. Bahçelerinde limon ağacı yetiştiren bazı Çeşmeliler de, ağaçlarının üzerini bezlerle örterek buzlanmaya karşı önlem almaya çalıştılar.



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