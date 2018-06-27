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27 Haziran 2018 11:04

Çeşme’de yakalanan uyuşturucu satıcısı serbest kaldı

İzmir’in Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi’nde şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada 27 paket kokain maddesiyle yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çeşme’de yakalanan uyuşturucu satıcısı serbest kaldı

27 Haziran 2018 11:04


Çeşme Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği (NARKO) ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Çeşme Grup Amirliği (KOM) ekiplerinin Çeşme’de uyuşturucu madde kullanımı ve satışını engelleme çalışmaları yaz sezonunun başlamasıyla daha da yoğunlaştı.


Edinilen bilgiye göre, NARKO ve KOM ekipleri, Alaçatı Mahallesi’nde şüphe üzerine bir aracı durdurarak arama yaptı. Ekiplerin yaptığı arama sonucunda 27 şeffaf paket içerisinde 12,85 gram kokain maddesi bulundu. Aracı kullanan O.K.’nın (27) üzerinde yapılan aramada ise 7 bin 460 lira ve 20 dolar bulan ekipler, paranın uyuşturucu ticaretinden elde edilmiş olabileceği şüphesiyle el koydu.


Uyuşturucu ticaretinden Çeşme Adliyesine sevk edilen O.K., yapılan yargılama sonucunda adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.




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