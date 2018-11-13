Çeşme'de yelkenler çocuklar için açıldı

İzmir'deki Çeşme Marina tarafından düzenlenen İzmir Güz Trofesi 2. Ayak yarışları, Dr. Behçet Uz Çocuk Vakfı (BUVAK) katkılarıyla Çeşme Marina'da gerçekleştirildi. Çocuklar için yapılan bu yarışın bir sürprizi de Sakın Adası'ndan yarışa katılan Yunanlı Code Zero teknesi oldu.

34 tekne sahibinin kayıt yaptırdığı çocuklar için yapılan İzmir Güz Trofesi 2. Ayak yarışlarının ilk günü, 10 Kasım Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 80. Ölüm yıl dönümü kapsamında yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Brifing ardından tekneler, planlanan iki yarışı gerçekleştirmek için denize açıldı. 12-15 knot rüzgar altında iki keyifli yarış gerçekleştirildi.

Yarışın ikinci günü, güneşli bir havada başladı. Brifing sonrasında denize açılan tekneler, 9-12 knot rüzgar altında coğrafi rota yarışını başarıyla tamamladı. Yarış sonrasında kazananlar kupalarına kavuştu. Öte yandan, çocuklar için yapılan bu yarışın bir sürprizi de Sakın Adası'ndan yarışa katılan Yunanlı Code Zero teknesi oldu.

Ödül töreninde konuşma yapan Dr. Behçet Uz Çocuk Vakfı (BUVAK) Başkanı Ülkü Belkıs Karlı, her sene sonbahar trofesinde yarışçılar ile beraber olmaktan mutluluk duyduklarını ve bunu daha uzun yıllar devam ettireceklerini belirtti. Karlı, ayrıca tüm yelkenseverlere ve yarışçılara destekleri için teşekkürlerini iletti.

2018 İzmir Güz Trofesi'nin 3. ve son ayak yarışlarının, 15-16 Aralık tarihinde Çeşme Marina'da yapılacağını kaydetti.