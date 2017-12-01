Çeşme’de yılbaşı hazırlığındaki kaçak içki üreticilerine darbe

Edinilen bilgiye göre, İzmir Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Çeşme KOM Grup Amirliği ekiplerinin 30 Kasım Perşembe günü yaptıkları ortak operasyonda, Ovacık Mahallesindeki müstakil bir evde oturan V.Ö.’nün, evinin yanındaki müştemilatta kaçak içki imal ettiğini tespit etti.

Müştemilatta kurduğu düzenekle şarap, viski ve rakı imalatı yaptığı belirlenen V.Ö.’nün, yılbaşının yaklaşması nedeniyle çok miktarda içki imal etmeye çalıştığı ve şişeleyerek, piyasaya sürme hazırlığı içinde olduğu tespit edildi.

Müştemilatta arama yapan ekipler, 2 tank ve 12 büyük bidon içinde, 3 ton şarap, viski ve rakı ele geçirdi. Yapılan aramada, 1 adet içki imalatında kullanılan düzenek de ele geçiren ekipler, Üç yüze yakın boş şişe, üç yüze yakın çeşitli ebatlarda boş damacana ve bidon ile çok sayıda şişe kapağı ve mantara da el koydu.

Ticari amaçla kaçak içki üretme ve bulundurma suçundan gözaltına alınan V.Ö., Çeşme KOM Grup Amirliğindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, Çeşme Adliyesi’ne sevk edildi.

V.Ö., Çeşme Adliyesindeki yargılanması sonucunda tutuklandı.