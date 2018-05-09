Diğer
Kategoriler
09 Mayıs 2018 09:37

Çeşme’deki adalarda sezon temizliği

İzmir’in göz bebeği Çeşme ilçesinde, yaz sezonu hazırlıkları hızla sürerken, günübirlik tur teknelerinin gezi düzenlediği ve yoğun ilgi gören adalarda yapılan temizlik çalışmasında 3,5 ton atık toplandı.

Çeşme’deki adalarda sezon temizliği

09 Mayıs 2018 09:37


Çeşme Kaymakamlığı, Çeşme Belediyesi, İzmir Deniz Ticaret Odası, Turmepa, İzmir Turizm İl Müdürlüğü, Çeşme Marina, Ulusoy Liman İşletmesi, Su Ürünleri Birliği’nin de destek verdiği temizlik çalışmasına, Çeşme Denizciler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Köksal Hantal da, Grand Star adlı günübirlik gezi teknesi ile destek sağladı.


Gönüllü vatandaşların ve Çeşme Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Nurettin Sipahican’ın bir grup temizlik işçisi ile birlikte katıldığı temizlik çalışmasında, Eşek Adası, Makri Adası ve Jandarma Adası’nda bulunan koylar, yoğun bir çalışmayla temizlendi.


Adalardaki koylardan toplanan atıklar, çöp torbalarına doldurularak, Grand Star gezi teknesine yüklendi. Akşam saatlerine kadar süren temizlik çalışmasında toplanan atıklar, Çeşme sahiline getirilerek, Çeşme Belediyesi’ne ait çöp araçlarına yüklendi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
28
°
C
Çok Bulutlu
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    28°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    24°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç