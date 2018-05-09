Çeşme’deki adalarda sezon temizliği

Çeşme Kaymakamlığı, Çeşme Belediyesi, İzmir Deniz Ticaret Odası, Turmepa, İzmir Turizm İl Müdürlüğü, Çeşme Marina, Ulusoy Liman İşletmesi, Su Ürünleri Birliği’nin de destek verdiği temizlik çalışmasına, Çeşme Denizciler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Köksal Hantal da, Grand Star adlı günübirlik gezi teknesi ile destek sağladı.

Gönüllü vatandaşların ve Çeşme Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Nurettin Sipahican’ın bir grup temizlik işçisi ile birlikte katıldığı temizlik çalışmasında, Eşek Adası, Makri Adası ve Jandarma Adası’nda bulunan koylar, yoğun bir çalışmayla temizlendi.

Adalardaki koylardan toplanan atıklar, çöp torbalarına doldurularak, Grand Star gezi teknesine yüklendi. Akşam saatlerine kadar süren temizlik çalışmasında toplanan atıklar, Çeşme sahiline getirilerek, Çeşme Belediyesi’ne ait çöp araçlarına yüklendi.