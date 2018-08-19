Çeşme’deki küçük otelcilerin yüzü güldü

9 günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle tatilcilerin gözde mekanı Çeşme’deki oteller doldu. Kendisi de Alaçatı’da küçük otel işleten Türkiye Küçük Oteller Derneği’nin önceki dönem genel başkanı ve Alaçatı Turizm Derneği kurucu üyesi Mehmet Çelik, uzun zamandır sıkıntı yaşayan küçük otellerin, 9 günlük bayram tatilinde yüzünün güldüğünü söyledi.

Dövizdeki yükselme nedeniyle yurt dışına tatile gidecek olan tatilcilerin yurt içine yöneldiklerine dikkat çeken Mehmet Çelik, "Ülkemiz her köşesi ile dünyada eşi benzeri bulunmayan güzelliklere sahip. Alaçatı’ dan, Kapadokya’ya, Kaz dağları’ndan Gaziantep’e onlarca bölgemiz coğrafi, kültürel özelliklerinin yanı sıra, yurt dışındaki bir çok otelden gerek fiziksel anlamda, gerekse hizmet anlamında üstün kaliteli küçük otellere sahip. Biz bu vesile ile yerli misafirlerimizi otellerimizde ağırlamaktan çok mutluyuz" dedi.