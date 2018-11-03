Çeşmeli 140 çocuk bisiklet sevinci yaşadı

İzmir'in Çeşme ilçesine iki gün boyunca bisiklet heyecanı ve coşkusu yaşatacak Veloturk Gran Fondo Çeşme Bisiklet Yarışmasında, başvuru sırasında elde edilen gelirlerden alınan bisikletler 140 çocuğa dağıtıldı.

Veloturk Gran Fondo Çeşme Bisiklet Yarışması'nda heyecan başladı. Yarışmadan elde edilen tüm gelirler, 140 öğrenciye bisiklet hediye edilmesi için kullanıldı. Bisikletler, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün belirlediği listelere göre öğrencilere dağıtıldı.

Bugüne kadar 2 bin 500 ihtiyaç sahibi öğrenciyi hediye bisikletler ile buluşturan Veloturk'ün “Bir Çocuk Gülerse Dünya Güler” projesi kapsamında hediye bisikletlerini alan öğrenciler, hayatları boyunca unutamayacakları bir gün yaşadıklarını ve mutluluklarını dile getirdi.

Veloturk Gran Fondo, gelecek yıllarda da öğrencilere bisiklet hediye edilmesine olanak sağlayarak çocukları spora teşvik etmeyi amaçladıklarını bildirildi.

Öte yandan, 17 farklı ülkeden sporcunun yarışacağı Veloturk Gran Fondo Çeşme'nin parkur startları ise 4 Kasım Pazar günü 08.00 ve 09.00 saatlerinde verilecek. 479 sporcunun katılacağı ve 100 kilometre uzunluğunda olacak LAPIERRE parkuru 08.00'de başlarken, 857 bisikletçinin kayıt olduğu 47 kilometre mesafeli TOYOTA Hybrid parkurunun başlangıç saati ise 09.00 olacak.

Veloturk Gran Fondo Çeşme, 4 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek ödül töreni ile birlikte sona erecek.