Çeşmeli CHP'li kadınlar aşure gününde buluştu

İzmir'in Çeşme ilçesinde CHP Çeşme Kadın Kolları üyeleri Aşure Günü'nde buluştular.

CHP'li kadınların buluşmasına Belediye Başkan Yardımcısı Şakir Karadede, CHP İlçe Başkan Yardımcısı Sait Kavasoğulları, ilçe sekreteri Özay Dinç ve çok sayıda partili kadın katıldı. CHP İlçe Başkanı Ekrem Oran, Ankara ziyareti nedeniyle CHP'li kadınların buluşmasına katılamadı.

"Birbirimize kenetlenmeliyiz"

Aşure Günü buluşması nedeniyle bir konuşma yapan CHP Kadın Kolları Başkanı Şeniz İridere, yerel seçimlere yaklaşıldığı bir dönemde, parti içindede küskünlük olmaması gerektiğini vurgulayarak, "Sıkıntılı günler geçirdiğimiz şu günlerde, ülkemizin hepimize çok ihtiyacı var: Partimize güvenin. Adaletin, barışın, ekonomik gelişmenin gerçekleştiği, kadınlarımızın şiddete maruz kalmadığı, çocuklarımızın korunabildiği bir gelecek için çalışmalıyız. Bu vatanı bize emanet eden ve biz kadınlara var olmayı öğreten sevgili Ata'mıza olan borcumuzu ödemek zorundayız. Halen sahip olduğumuz kazanımlarımızı yitirmemek için el ele vermeli ve birbirimize kenetlenmeliyiz. Önümüzdeki yerel seçim çalışmalarımızda sizlerin de aramızda olacağını biliyor, hepinizi sevgiyle kucaklıyorum" diye konuştu.

"Çeşme'de CHP'nin bayrağını dalgalandırmaya devam edeceğiz"

CHP İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Kırındı da yaptığı konuşmada, hazırladıkları aşurenin içinde 25 çeşit bulunduğunu vurgulayarak, "Aşureyi yerken 25 çeşidin tadını aldınız değil mi? Bu birleşimden nasıl güzel bir lezzetin doğduğunu gördük. Diyoruz ki; bir aşure misali, birleşirsek büyürüz. Önümüzde bir yerel seçim var. Yıllardır CHP'nin bayrağı Çeşme'de dalgalandı. Bu seçimlerde de dalgalanmaya devam etmesi için çok çalışacağız. Gücümüze güç katmak için hep birlikte olalım. Parti içinde birçok aday çıkacaktır. Herkesin gönlünde bir aslan yatıyordur. Biz Cumhuriyet Halk Partiliyiz. Adayımız kim olursa olsun, onun arkasında kenetleniriz ve Çeşme'de CHP'nin bayrağını dalgalandırmaya devam etmek el birliği ile çalışırız. Bir olalım, güçlü olalım" şeklinde konuştu.

"Birlikteliğimizi, çoğalarak sürdürmeliyiz"

CHP Kadın Kolları Aktiviteler Sorumlusu Nermin Ekinci de bir konuşma yaparak, "Aşurenin paylaştıkça nasıl çoğaldığını, insanları nasıl bir araya getirdiğini her beraber görüyoruz. Bu birlikteliğimizi, çoğalarak sürdürmemiz gerekli. Her bakımdan zorlu bir süreçten geçiyoruz. Özgürlüğümüzü, birey olarak bu toplumda varlığımızı sürdürmek için birlik olmak zorundayız. Toplantılarımızı sürekli kılmanın, birbirimizi tanımak, sevinçlerimizi, acılarımızı paylaşmak için çok yararlı olacağını düşünüyoruz. Bizi heyecanlandıracak, merak ettiğimiz konularda bizi bilgilendirecek, konusunda uzman konuklarımızla birlikte hoşça ve verimli vakit geçirmeyi hedefliyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.