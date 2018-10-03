Çeşmeli CHP'li kadınlardan giysi yardımı

Yaklaşık üç hafta önce ihtiyaç fazlası giysi toplama kampanyası başlatan CHP Çeşme Kadın Kolları, kısa sürede toplanan çok miktarda giysi, ayakkabı ve çantayı, CHP İlçe Örgütü içinde ayrılan bir odada tasnif etti. Toplanan ihtiyaç fazlası giysi, ayakkabı ve çantaların ihtiyaç sahiplerine, CHP İlçe Örgütü'nde teslim edileceği açıklandı.

Kampanya ile ilgili bilgi veren CHP Kadın Kolları Başkanı Şeniz İiridere, Çeşme'deki ihtiyaç sahiplerinin CHP İlçe Örgütü'ne gelip, kendi seçtiği giysiyi deneyerek alabileceğini belirterek, "Giysi kampanyamız devam ediyor. İhtiyaç fazlası giysileri olanlar, kampanyamıza katılarak, giysileri partimize getirmeyi sürdürüyorlar. Kampanyamıza büyük ilgi var. Toplanan giysiler, çok az kullanılmış, herhangi bir lekesi, söküğü olmayan, tertemiz giysiler. 9 Ekim Salı gününden itibaren ihtiyaç sahiplerine dağıtımına başlayacağız. İhtiyaç sahibi olanlar diledikleri giysiyi 9 Ekim'den itibaren gelip alabilirler. Önem verdiğimiz bu sosyal sorumluluk projemizi, uzun süre sürdürmeyi düşünüyoruz" dedi.