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Çeşmeli eczacıdan futbolculara sağlık desteği

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Çeşme Belediyespor ve Alaçatıspor’a, geleneksel eczacı desteği bu yıl da devam etti.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Çeşme Belediyespor ve Alaçatıspor'a, geleneksel eczacı desteği bu yıl da devam etti.


Çeşme'de eczane işleten Gözde Timuroğlu, Çeşme Belediyespor ve Alaçatıspor'a her sezon öncesi verdiği desteği bu yıl da sürdürdü. Futbolcular için gerekli çeşitli sağlık malzemelerinin olduğu koliler, Çeşme Belediyespor Kulübü ve Alaçatıspor Kulübü yetkililerine teslim edildi.


Çeşmeli eczacı Gözde Timuroğlu, her iki takıma da yeni sezonda başarılar diledi.

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