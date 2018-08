Çeşmeli fotoğrafçılar geleneksel sergilerini açtı

ÇEŞFOT üyelerinin geleneksel karma sergisi, 20-26 Ağustos tarihleri arasında, Çeşme Çarşısı’ndaki tarihi Aya Haralambos Kilisesi’nde, sanatseverlerin beğenisine sunuluyor. Serginin açılışına, Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Şakir Karadede, Çeşme İlçe Milli Eğitim Müdürü Vekili Suat Ağı ve ÇEŞFOT üyeleri ve çok sayıda sanatsever katıldı. Çeşme ve Türkiye’nin birçok bölgesinde çekilmiş 130 fotoğraftan oluşan karma sergi, fotoğraf meraklılarının ve sanatseverlerin beğenisini kazandı. Amatör fotoğrafçılar tarafından profesyonelce çekilmiş fotoğraf kareleri, olumlu eleştiriler aldı. Fotoğraf sanatçısı, Çeşme Halk Eğitim Müdürlüğü Digital Fotoğraf Eğitmeni ve ÇEŞFOT kurucusu Zeliha Begöz, sergiyi gezen Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Şakir Karadede ve Çeşme İlçe Milli Eğitim Müdürü Vekili Suat Ağı’ya fotoğraflar hakkında bilgi verdi.

"Olumlu tepki aldık"

Geleneksel karma sergi hakkında bir açıklama yapan ÇEŞFOT kurucusu Zeliha Begöz, bu yıl beşincisini açtıkları sergi ile sanatseverlerin karşısına çıktıklarını belirterek, "Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan Digital Fotoğrafçılık Kursu’nu bitiren bütün kursiyerler, ÇEŞFOT’un doğal üyesi oluyorlar. Bu nedenle her yıl sayımız artıyor. Geçen yıl 85 fotoğrafla karma sergi açmıştık. Bu yıl 130 fotoğrafla sergimizi açtık. Bir karma sergi için bu ciddi bir rakam. Sergimizi izleyenlerden olumlu tepkiler aldık. Sergimizde her kategoriden fotoğraf var. ÇEŞFOT üyelerinden her biri ayrı kategoriye ilgi duyuyor. Doğal olarak serginin kapsamı da çok zengin oluyor. Tabi ki, ben de bundan çok memnunum" dedi.

Türkiye’nin her yerinden ve Yunan Adaları’ndan kareler

Yıl boyunca Türkiye’nin çeşitli bölgelerine fotoğraf gezileri düzenlediklerini de anlatan Begöz, "Hem Çeşme civarında, hem Ege Bölgesi’nde, hem de Doğu, Güneydoğu Bölgelerine fotoğraf gezileri düzenledik. Ayrıca Yunan Adaları’nı tek tek geziyoruz. Sergimizde Yunan Adaları’nda çekilmiş fotoğraflar da yer aldı. Bu yıl Van, Diyarbakır, Nemrut, Adıyaman, Kahta, Kahramanmaraş, Gaziantep gibi yerleri gezdik. Türkiye’nin her yerinin güzelliklerini fotoğraf karelerimize yansıtıyoruz. Sadece Çeşme ile kısıtlı değiliz" diye anlattı.

"İzmir’de de sergi açacağız"

Fotoğraf sanatçısı Zeliha Begöz, sözlerini şöyle tamamladı: "Sergimizi izleyenler, ’sakın kursiyer sergisi demeyin, gerçekten çok profesyonel bir sergi’ diyorlar. Fotoğraf seçimlerine çok özen gösterdik. İzleyicilerin ilgisi, izleyici sayısı da sergimizin kalitesini gösteriyor. Biz de bu kadar fotoğrafı, bu kadar emeği sadece Çeşme’deki sergi ile sınırlı bırakmıyoruz. Geçen yıl yaz sergimizi Bornova’daki Uğur Mumcu Sanat Galerisi ile Karşıyaka Vapur İskelesi’ne taşımıştık. Bu yıl da Çetin Emeç Sanat Galerisi’nde ve Gaziemir Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi’nde sergi açacağız. Davet gelse de başka şehirlere de gidebilsek."